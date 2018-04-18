DP Lideri Uysal: Sandık Her Daim Çözümsüzlüğü Çözer

DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Sandık her daim çözümsüzlüğü çözer. Çok partili hayata geçtiğimiz dönemden bu yana Türkiye birçok seçimi zor dönemlerde başarmıştır" dedi. Uysal, ittifak konusundaki değerlendirmeleri de süratli bir şekilde yapacaklarını söyledi.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal memleketi Afyonkarahisar'da iş insanı Ali Yalçın Bozca'nın cenaze törenine katıldı. İmaret Camii'nde ikindi vakti düzenlenen cenaze töreninde eski Maliye ve Tarım ve Köyişleri Bakanı İsmet Attila da yer aldı.

Cenaze töreni sonrası Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı erken seçimi değerlendirdi. Seçimlerin hayırlı olmasını ve Türkiye'nin derinden nefes almasına vesile olmasını dileyen Uysal, "Sandık her daim çözümsüzlüğü çözer. Çok partili hayata geçtiğimiz dönemden bu yana Türkiye birçok seçimi zor dönemlerde başarmıştır. Temennim, yüksek gerilim hattında seyreden Türkiye'nin gündemine rağmen, önümüzde alınan bu karar süreci boyunca seçim günü ve seçim sonrası kutuplu hale geldiğimiz Türkiye'nin bir yarısının diğer yarısına meşruiyeti sorguladığı bir iklimden Türkiye çıkar. En geniş ortak paydada buluşabilmek adına, milletimizin de kılavuzluğunu ortaya koyabilecek iradeyle beraber inşallah Türkiye'nin önümüz asırda önüne gelen imkan ve fırsatlardan yararlanabileceği bir siyasi akıl, iradesiyle teşekkül eder" dedi.

'SURATLE BİR DEĞERLENDİRME YAPACAĞIZ'

İttifak konusundaki değerlendirmeleri süratli bir şekilde yapacaklarını da aktaran Uysal, "Temel prensiple şunu ifade edebilirim, 16 Nisan referandumu sonrası Türkiye'nin değişen bir siyasi iklimi var. Sayın Cumhurbaşkanının açıklamayı yaparken üzerine vurguladığı bu hususu bizler de paylaşıyoruz. Bu iklimin beraberinde getirdiği salt siyasal partilerin rekabeti olmaktan çıkmış bir siyasal mücadele var ortada. Biz de Demokrat Parti olarak geçmişten bugüne taşıdığımız ideallerimizi ve referanslarımızı yarınlara taşıyabilmek için süratli değerlendirmeler yapacağız, Türkiye'yi iki kutupluluğa mahkum etmemek adına. Çünkü bu iki kutupluluğun Türkiye'ye hiçbir faydası yok. Bunun da inancındayız. Siyasal çizgimiz, zihniyetimiz ve anlayışımız Türkiye'nin makul, etrafında birleşebilmenin yollarını yeniden tahkim etmek ve yeniden bugünkü ülkeyi işleyen bu büyük demokrasi ve hukuk düzenine ihtiyacı olduğu ortadadır. Buna katkı koyabilirim" diye konuştu.

'SİYASİLERİN İLK SÖYLEDİKLERİNE DEĞİL, SON SÖYLEDİKLERİNE BAKACAKSINIZ'

Eski bakan İsmet Attila da seçimlerin Türkiye'ye ve millete hayırlı olmasını dileyerek, söylenecek pek bir şeyin olmadığını vurguladı. Attila, şöyle konuştu:

"Aslında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçimler için 60 güne ihtiyaç duyar. 60 gün içerisinde seçim yapabilir. YSK'nın istediği yegane şey parasal imkanların sağlanmasıdır. Seçimin başlangıcından sonuna kadar ne kadar ödenek isteniyorsa hükümetler zaten karar aldıkları için verir. Bunun örnekleri var. Memleket ve milletimiz için hayırlı olsun. Tarihin doğru olup olmadığı önemli değil, siyasi irade buna karar verdiğine göre millet iradesidir. Bunun için anayasa değişikliği gerekiyor. Bunun için meclis kararı lazım. Bu da kolay ve alırlar. Seçime kimsenin itirazı olmaz. Tabii ki burada siyasilerin ilk söylediklerine değil son söylediklerine bakacaksınız." - Afyonkarahisar