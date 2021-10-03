DP Genel Başkanı Uysal, Bozüyük İlçe Başkanlığı'nın açılışına katıldı

Demokrat Parti (DP) Bozüyük İlçe Başkanlığı binası, Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu'nun da katıldığı törenle açıldı.

Kasımpaşa Mahallesi'nde partililerin katıldığı açılış töreninde konuşan DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, doğdukları topraklarda insanların huzur ve güven içinde, anaların, babaların, evlatlarının geleceğinden emin olduğu bir Türkiye ortaya çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Açılışta yer alan DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt da açılışı yapılan parti teşkilatının hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından dua edildi. Uysal ve beraberindekiler daha sonra açılışı yapılan teşkilat binasını ziyaret etti. Burada Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, Genel Başkan Uysal'a, Milletvekili Cemal Enginyurt'a ve DP Bozüyük İlçe Başkanı Nayim Bayırbaşı'na anı seramiği takdim etti.

(Fatma Savaş İnal/İHA)

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