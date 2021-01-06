Doya Doya Moda yeni jürisi kim oldu? Doya Doya Moda yeni jürisi Ivana Sert, kimdir, kaç yaşında, nereli?

TV8'de hafta içi her gün yayınlanan 'Doya Doya Moda' adlı yarışma programının jüri üyelerinden Kemal Doğulu, Acun Ilıcalı'nın kurduğu dijital platform Exxen'de yer alacak yeni programı için ayrılmıştı. Peki yeni jüri üyesi kim oldu? Doya Doya Moda yeni jürisi kim oldu? Doya Doya Moda yeni jürisi Ivana Sert, kimdir, kaç yaşında, nereli?

TV8'de hafta içi her gün yayınlanan 'Doya Doya Moda' adlı yarışma programının jüri üyelerinden Kemal Doğulu, Acun Ilıcalı'nın kurduğu dijital platform Exxen'de yer alacak yeni programı için ayrılmıştı. Peki yeni jüri üyesi kim oldu? Doya Doya Moda yeni jürisi kim oldu? Doya Doya Moda yeni jürisi Ivana Sert, kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar haberimizde...

DOYA DOYA MODA YENİ JÜRÜSİ KİM OLDU?

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı Doya Doya Moda'nın geçtiğimiz haftalarda yayınlanan bölümünde bir veda yaşandı. Yarışmanın ilk bölümünden beri jüri koltuğunda yer alan şarkıcı ve kuaför Kemal Doğulu, Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen'de program yapacağı için projeden ayrıldı. Kemal Doğulu'nun yerine geçen isim ise ünlü moda ikonu Ivana Sert oldu.

DOYA DOYA MODA IVANA SERT KİMDİR?

Ivana Sert ya da evlenmeden önceki adıyla; Ivana Smiljkovic Sırbistan'da doğmuştur. 25 Ekim 1979 yılında dünya gelen Ivana Sert özellikle Türkiye'de tanınan Sırp - Türk televizyon kişiliği, sunucu, stilist, moda tasarımcısı, Miss Belgrade tescilli manken, iş kadını, girişimci, nadiren oyuncu ve yazardır.Ivana Sert, modellik kariyeri öncesi on altı yaşına değin piyano ve bale okumuştur. Uzun yıllar yaşadığı Belgrad'ta düzenlenen güzellik yarışmasında birinci olarak Miss Belgrade unvanını alan Sert, 1990'lı yıllarda Miss Yugoslavia ve Miss Globe International gibi yarışmalara katılmıştır. 2002 yılında Türkiye'ye yerleşerek, İstanbul'da tanıştığı ve merhum iş adamı Mehmet Sert'in oğlu olan Sert Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yurdal Sert ile 2004 yılında Çubuklu, Beykoz'da dünya evine girmiştir. Bu evliliğin ardından Türkiye sosyetesinin tanınmış çiftleri arasına katılan Ivana ve Yurdal Sert'in 31 Ekim 2006 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles şehrinde dünyaya gelen Kayon Ateş adında bir oğulları vardır. Kendisinin moda anlayışına ithafen medya tarafından verilen İkoncan lakabı ile adını yıllarca çeşitli şekillerde duyuran Ivana Sert, Sırpça, İngilizce ve Türkçe bilmektedir.

Kendisi, 2011 yılında Yok Böyle Dans adlı yarışmaya katılmıştır ve geçirdiği bir sağlık problemi nedeniyle, doktor tavsiyesi üzerine, yarışmadan on ikinci haftada çekilmiştir.2012 yılında Ivana Sert, Kanal D'de yayınlanan Yalan Dünya dizisinin otuz dördüncü bölümünde konuk oyuncu olarak yer almış ve kendisini canlandırmıştır. Show TV'nin En Büyük Show adlı programının sunuculuğunu da üstlenen Sert'in ilk kitabı Bizimlesin yine 2012 yılında piyasaya çıkmıştır. Çeşitli fotoğraflarla zenginleştirilmiş bu kitap, moda ve güzellik üzerine tüyolar verme amacı gütmektedir. Ivana 2014 yılının Eylül ayında başlayan ve önceden Bu Tarz Benim ismiyle yayınlanan, daha sonradan ismi İşte Benim Stilim olarak değiştirilen programda 2017 yılına kadar jüri üyeliği yapmıştır.2019 yılında İmalat Hatası isimli şarkısıyla müzik dünyasına da adım atmıştır.