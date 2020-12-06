Doya Doya Moda'ya katılan Bahar Candan kendini yere attı
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Doya Doya Moda'ya katılan Bahar Candan kendini yere attı

06.12.2020 14:49 | Son Güncelleme: 06.12.2020 15:15

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Bahar Candan, bu kez de katıldığı 'Doya Doya Moda' isimli programda yaptıklarıyla dikkat çekti. Yayında başka bir yarışmacıya "Ne tarafa düşeyim?" diye sorup kendini yerlere atan Candan, herkesi şok etti. Bir türlü yerden kalkmayan Candan'a Seray Sever tepki gösterdi.

İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen ve yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Bahar Candan son paylaşımıyla olay oldu. 'İşte Benim Stilim' yarışmasının ikinci sezonunda yarışan ve Nihal Candan'ın kardeşi olarak programa dahil olan şimdilerde ise 'Doya Doya Moda' adlı moda programında boy gösteren Bahar Candan yayında kendini yere attı.

HERKES ŞOK OLDU

O anları sosyal medya hesabında paylaşan Candan herkesi şoke etti. Candan yayın sırasında diğer yarışmacıya "Ceren ne tarafa düşeyim" diye sordu ve ardından da kendini yere bıraktı. Herkesi şoke eden ve bayıldığı sanılan Bahar Candan herkesin yardım etmesine rağmen de yerden kalkmadı.

SERAY SEVER'DEN TEPKİ

Seray Sever ise "Baharcım kalkmaya çalışmıyorsun sanki hiç" diyerek tepki gösterdi.

TAKİPÇİLERİNDEN TEPKİ

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Bahar Candan'ın dudaklarındaki değişiklik de dikkat çekti. Candan'ın son hali takipçilerini ikiye böldü. Candan'ın bazı takipçileri "Her halinle güzelsin" derken kimileri de, "Bu kadar estetiğe gerek var mıydı?" diye sordu.

Doya Doya Moda'ya katılan Bahar Candan kendini yere attı
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.12.2020 15:14:55. #1.15#
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