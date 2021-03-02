Doya Doya Moda Rabia elendi mi? Doya Doya Moda Rabia neden yok?

Ekranların sevilen yarışma programlarından olan Doya Doya Moda, TV8'de yayınlanıyor. Geniş takipçi kitlesi tarafından takip edilen yapımda merak edilen sorulardan biri Doya Doya Moda Rabia elendi mi, neden yok? oluyor. Peki, Doya Doya Moda Rabia elendi mi? Doya Doya Moda Rabia neden yok?

Doya Doya Moda yarışmasının dikkat çeken isimlerinden birisi olan Rabia, birkaç programdır olmaması dolayısıyla araştırılan isim olmaya başladı. Pek çok izleyicinin eksikliğini hemen fark ettiği isimler arasında yer alan Doya Doya Moda Rabia hakkında açıklama, Gülşah Saraçoğlu'ndan geldi. Ekranların sevilen yarışma programlarından olan Doya Doya Moda, TV8'de yayınlanıyor. Geniş takipçi kitlesi tarafından takip edilen yapımda merak edilen sorulardan biri Doya Doya Moda Rabia elendi mi, neden yok? oluyor. Peki, Doya Doya Moda Rabia elendi mi? Doya Doya Moda Rabia neden yok? İşte detaylar haberimizde…

DOYA DOYA MODA RABİA ELENDİ Mİ?

Doya Doya Moda 2. sezonunun iddialı isimlerinden Rabia Ağca'yı 84. bölümde göremeyen program takipçileri elenme sorularını gündeme getirdi. Yarışmada uzun zamandır istediği başarıyı yakalamayan Rabia Ağca, geçtiğimiz hafta son anda elenmekten kurtulmuştu.

Rabia Ağca ile ilgili açıklama Gülşah Saraçoğlu, 84 bölümde şunları söyledi: "Sevgili yarışmacımız Rabia'mız aramızda yok. Özel nedenlerden dolayı yapım şirketimizden de izin aldı. Ama tekrar gelecek, bu hafta Rabia'sız devam edecek, yarın da olmak üzere.