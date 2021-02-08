Doya Doya Moda Bahar neden yok? Doya Doya Moda Bahar elendi mi?

Tv8'in sevilen ve büyük bir ilgi ile izlenen moda yarışma programı Doya Doya Moda'da yeni hafta başladı. Bahar Candan'ı göremeyen izleyiciler Doya Doya Moda Bahar neden yok? Doya Doya Moda Bahar elendi mi? diye araştırmaktadırlar. Peki, Doya Doya Moda bahar neden yok? Doya Doya Moda Bahar elendi mi?

Tv8'in sevilen ve büyük bir ilgi ile izlenen moda yarışma programı Doya Doya Moda'da yeni hafta başladı. Bahar Candan'ı göremeyen izleyiciler Doya Doya Moda Bahar neden yok? Doya Doya Moda Bahar elendi mi? diye araştırmaktadırlar. Peki, Doya Doya Moda bahar neden yok? Doya Doya Moda Bahar elendi mi? İşte detaylar haberimizde....

DOYA DOYA MODA BAHAR NEDEN YOK?

Doya Doya Moda'da yeni bir hafta başladı. Yeni haftada Bahar Candan'ı göremeyenler Doya Doya Moda Bahar neden yok? Doya Doya Moda Bahar elendi mi? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Geçen haftaki bölümde Selin ve Bahar aynı puanı alarak yarışmaya veda etmişti.

Doya Doya Moda'da geçen hafta erkeklerde pota olmadı. Yani erkeklerde eleme yapılmadı. Ahmet izin alarak yarışmadan ayrıldı. İzni bittikten sonra Ahmet yarışmaya devam edecek. Seray Sever açıklamasında bu hafta Bahar ve Selin'in elendiğini söyledi.

BAHAR CANDAN KİMDİR?

Bahar Candan 17 Şubat 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 22 yaşındaki Bahar Candan, Yardımcı Doçent Doktor Hakan Candan'ın ortanca kızıdır. Ablası Nihal Candan gibi o da İşte Benim Stilim adlı moda yarışmasıyla ünlü oldu. Hukuk öğrencisi olduğu bilinen Bahar Candan'ın "Dondurma Gibisin" ve "Dom Pérignon" adlı iki şarkısı var. İşte Benim Stilim'deki konuşma tarzı, mimikleri ve ağlamalarıyla sık sık gündem olan Bahar Candan'ın Doya Doya Moda yarışması için 44 bedene çıktığı söyleniyor. Bahar Candan 1,76 cm boyunda ve 71 kilodur.