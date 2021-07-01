Doya Doya Moda All Star 1 Temmuz 2021 kim birinci oldu? Doya Doya Moda All Star 1 Temmuz2021 Puan Durumu nedir?

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda kim birinci oldu? Doya Doya Moda son bölümde neler oldu? Doya Doya Moda All Star 1 Temmuz 2021 kim elendi? Doya Doya Moda All Star 1 Temmuz puan durumu nedir?

Birbirinden tarz 6 kadının yarıştığı TV8 Doya Doya Moda'da 1 Temmuz Salı gününün fragmanı yayınlandı. Moda meraklısı kadın yarışmacılar diğer 5 kişiyi geçmek için bir hafta boyunca kıyasıyla mücadele ediyor. Bugün Doya Doya Moda All Star'da bugünkü konsepti en doğru uygulayan ve en yüksek puanı alan isimler merak ediliyor! Peki, 1 Temmuz Doya Doya Moda'da kim birinci oldu? 1 Temmuz Doya Doya Moda'ya kim veda etti? Doya Doya Moda kim kazandı? 1 Temmuz Doya Doya Moda Puan Durumu!

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1 TEMMUZ 2021 DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

13.30'da TV8 ekranlarında yayınlanan moda programının 1 Temmuz Perşembe gününün konsepti "Omuzlarım Güzeldir" Fakat puan durumu henüz belli değil. Günün puan durumu ve birincisi için haberimizi takipte kalın.

30 HAZİRAN 2021 DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

Ferdanur-9

Gamze-6

Emel-20

Su-7

Rabia-18

Özde-12

Birben-15

DOYA DOYA MODA ALL STAR 30 HAZİRAN BİRİNCİSİ

Doya Doya Moda All Star'da 30 Haziran birincisi Emel oldu.

DOYA DOYA MODA ALL STAR 1 TEMMUZ KONSEPTİ NEDİR?

Doya Doya Moda All Star'da yarışmacılar 1 Temmuz'da "Omuzlarım Güzeldir" konseptiyle yarışacak.