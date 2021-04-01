Doya Doya Moda All Star 1 Nisan 2021 kim elendi? Doya Doya Moda All Star 1 Nisan 2021 Puan Durumu! Doya Doya Moda All Star canlı izle!

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda son bölümde neler oldu? Doya Doya Moda All Star 1 Nisan 2021 kim elendi? Doya Doya Moda All Star 1 Nisan puan durumu nedir? Doya Doya Moda şampiyonu kim?

Birbirinden tarz 6 kadının yarıştığı TV8 Doya Doya Moda'da 1 Nisan Perşembe gününün fragmanı yayınlandı. Moda meraklısı kadın yarışmacılar diğer 5 kişiyi geçmek için bir hafta boyunca kıyasıyla mücadele ediyor. Bugün Doya Doya Moda All Star'da bugünkü konsepti en doğru uygulayan ve en yüksek puanı alan isimler merak ediliyor! Peki, 1 Nisan Doya Doya Moda'da kim elendi? 1 Nisan Doya Doya Moda'ya kim veda etti? Doya Doya Moda kim kazandı? 1 Nisan Doya Doya Moda Puan Durumu!

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1 NİSAN 2021 DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

13.00'da TV8 ekranlarında yayınlanan moda programı 1 Nisan puan durumu henüz belli olmadı. Konu ile ilgili haberimizden takip edebilirsiniz.

30 MART DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

Rümeysa-11

Ferdanur-19

Birben-19

Betül-20

Emel-13

Su-20

Özde-20