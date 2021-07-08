Down sendromlu Tarık'ın 'polis olma' hayali gerçek oldu
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Down sendromlu Tarık'ın 'polis olma' hayali gerçek oldu

Down sendromlu Tarık'ın 'polis olma' hayali gerçek oldu
Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde annesiyle birlikte yaşamını sürdüren down sendromlu Tarık Şimşek'in (23) polis olma hayali gerçek oldu.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde annesiyle birlikte yaşamını sürdüren down sendromlu Tarık Şimşek'in (23) polis olma hayali gerçek oldu. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, hazırladığı organizasyonla gencin hayalini gerçeğe dönüştürürken, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve ejder polis panzeri kullanan Şimşek'in mutluluğu gözlerinden okundu.

Yunusemre ilçesi Kaynak Mahallesi'nde annesi Mükerrem Taşçı ile yaşamını sürdüren down sendromlu Tarık Şimşek'in polis olma hayali, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nce gerçekleştirildi. Tarık'ın böyle bir hayali olduğu bilgisine ulaşan polis ekipleri, hemen harekete geçerek genci mutlu etmek için organizasyon düzenledi. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü tarafından desteklenen organizasyonla Tarık Şimşek ve annesi Mükerrem Taşçı'yı evden alan ekipler, şehirde konvoy eşliğinde tur yaptı. Daha sonra Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen Şimşek, burada hem polis ekipleriyle tanıştı hem de polis ekipleri tarafından kullanılan araçları inceledi. TOMA ve polis panzeri ejdere binen Şimşek'in mutluluğu ise gözlerinden okundu.

Böylesi bir organizasyondan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen anne Mükerrem Taşçı, "Tarık'ın hayali böyle bir gündü ama ben koronavirüs salgını nedeniyle olmama ihtimali olabileceğinden dolayı kendisine hiç söylememiştim. Büyük bir sürpriz oldu. Bu kadar büyük bir organizasyon beklememiştik açıkçası. Duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Tarık, polisleri ve askerleri çok seviyor. Polisiye 'Arka Sokaklar' dizisini izliyor. Az önce arabaya binince de 'Anne bak Arka Sokaklar gibi oldu' dedi. Polisimize teşekkür ediyorum" dedi.

Eline telsiz verilen genç Tarık, çıkan temsili bir yangına da ekip sevk etti. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan birimlerle tek tek tanışan down sendromlu Tarık'a ayrıca polis üniforması ve kep hediye edildi.


Down sendromlu Tarık'ın 'polis olma' hayali gerçek oldu
Down sendromlu Tarık'ın 'polis olma' hayali gerçek oldu
Down sendromlu Tarık'ın 'polis olma' hayali gerçek oldu
Down sendromlu Tarık'ın 'polis olma' hayali gerçek oldu
Down sendromlu Tarık'ın 'polis olma' hayali gerçek oldu
Down sendromlu Tarık'ın 'polis olma' hayali gerçek oldu
Down sendromlu Tarık'ın 'polis olma' hayali gerçek oldu
Down sendromlu Tarık'ın 'polis olma' hayali gerçek oldu
Down sendromlu Tarık'ın 'polis olma' hayali gerçek oldu
Down sendromlu Tarık'ın 'polis olma' hayali gerçek oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan

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