Down sendromlu öğrenciler sahaya indi, penaltı attı

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde down sendromlu öğrenciler yeşil sahaya adım attı. Profesyonel futbolcularla futbol oynayan özel öğrenciler eğlenceli anlar yaşarken, penaltı atışlarını da gole çevirmesini bildi.

Turgutluspor ile Sivas Belediyespor arasında oynanacak 2. Lig karşılaşması öncesi iki takımın futbolcuları down sendromlu öğrencilerle Turgutlu Yedi Eylül stadyumunda bir araya geldi. Futbol oynayan özel öğrenciler eğlenceli anlar yaşarken penaltı atışlarını da gole çevirdi.

İstanbul Sivassporlular Derneği ile İzmir Down Sendromlular Derneği tarafından organize edilen etkinlikte down sendromlu öğrenciler profesyonel futbolcularla futbol oynadı. Turgutluspor Teknik Direktörü Nazım Gülay ile Sivas Belediyespor Teknik Direktörü Yusuf Tokuş down sendromlu öğrencilerle yakından ilgilendi.

İzmir Down Sendromlular Derneği Başkanı Gülnaz Rodoplu da her iki camiaya ve organizasyonu sağlayan katılımcılara teşekkür ederken, farkındalık oluşturmak için sosyal sorumluluk projelerine devam edeceklerini ifade etti.