Down Sendromlu Fatih Çalıştığı Eczanenin En Kıdemlisi

Gaziantep'te eczacı Gülşen Çayırlı'nın iş yerinde 5 yıl önce çalışmaya başlayan down sendromlu Fatih Albayrak eczanenin en eski ve en kıdemli çalışanı oldu.

5 yıl önce sürekli eczaneye gelip vakit geçiren genci çalıştırmak için 1 yıl emek verdiklerini ifade eden eczacı Gülşen Çayırlı, uzun bir sürenin ardından beyaz önlük giydirdiği Fatih'i hayatının bir parçası haline getirdi. Fatih'in 5 yıldır çalıştığını ifade eden Gülşen Çayırlı, "Fatih zaten mahallemizde yaşıyordu. Pek burada çalışma taraftarı değildi ama 1 yıl uğraştık. ve sonunda Fatih'e önlüğünü giy bizimle çalış dedim o şekilde çalışmaya başladı" dedi.

Eczanenin bel kemiği

Eczacı Çayırlı, Fatih'in hemen hemen her işi yaptığını belirterek, eczanenin bel kemiği olduğunu söyledi. Çayırlı, "Fatih buranın en kıdemlisi. Artık eczanede hemen hemen her işe hakim durumda. Özellikle çocuk hastaları çok seviyor. Nöbetlerde bile bizimle birlikte kalır. Neredeyse sabaha kadar bizimle kalıyor. Artık bu eczanenin bel kemiği diyebiliriz" şeklinde konuştu.

"Müşteriler çok alıştı"

Gülşen Çayırlı, eczaneye gelen tüm müşterilerin Fatih'e alıştığını ve sürekli onu sorduklarını belirtti. Çayırlı, "Müşteriler de çok alıştı. Giren herkes Fatih'i soruyor. İşinde çok düzenli her gün işine geliyor. Tüm down sendromlular gibi ilgi ve sevgi bekliyor. İlgi ve sevgi gösterildiği sürece çok iyidir. Artık benim kardeşim gibi. Sadece eczanede değil özel hayatta da bir yere gittiğimiz zaman onsuz bir yere gitmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kazandığı parayı annesine veriyor

Kazandığı parayı annesine verdiğini söyleyen Fatih Albayrak, eczaneye gelen müşterilere tek tek kolonya ikram edip, isteklerini soruyor. Down sendromlu genç, ağrı kesici ilaçları tek tek sayarken, artık ilaçların çıkışını yapıp müşterilere veriyor.

Hayali asker olmak ve evlenmek

Tek hayalinin askere gitmek ve sonrasında evlenmek olduğunu söyleyen Albayrak, nişanlanıp yüzük almak istediğini söyledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA