Down sendromlu Ahmet oyun parkı hayaline evinin bahçesinde kavuştu
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Down sendromlu Ahmet oyun parkı hayaline evinin bahçesinde kavuştu

11.03.2021 12:05 | Son Güncelleme: 11.03.2021 12:21
Down sendromlu Ahmet oyun parkı hayaline evinin bahçesinde kavuştu

Kocaeli'de yaşayan 7 yaşındaki down sendromlu Ahmet Kan'ın oyun parkı hayalini, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın gerçeğe dönüştürdü.

Kocaeli'de yaşayan 7 yaşındaki down sendromlu Ahmet Kan'ın oyun parkı hayalini, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın gerçeğe dönüştürdü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Pirceler Mahallesi'nde ikamet eden ve en büyük hayali parka gidebilmek olan Ahmet'in babası İsmail Kan, Büyükakın'dan, sosyal medya üzerinden yardım istedi.

Bunun üzerine Kan ailesinin evine giden Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, önce bahçede zemin düzenleme çalışması yaptı, sonra bu alana Ahmet için uygun çocuk aletlerinin kullanıldığı park inşa etti.

Büyükakın, hayalini gerçekleştirdiği Ahmet Kan'ın oyun parkına konuk olarak, çocukla vakit geçirdi.

"Ahmet'in en büyük hayali bu parktı"

Büyükakın, özel çocukların mutluluğu için ayrıca bir gayret içinde olduklarını belirterek, "Ahmet'in buradaki mutluluğunu daha önce izleme imkanım olmuştu. Ama bizzat kendisini burada görünce buna her şeyin değer olduğunu insan bir kez daha anlıyor. Bu tür hizmetlerin büyük bir manevi değeri var. Ahmet'in mutluluğu dünyadaki başka hiçbir şeyle ölçülmez. Yeter ki özel çocuklarımızın yüzü gülsün, mutlu olsunlar." ifadelerini kullandı.

Baba İsmail Kan da Ahmet'in en büyük hayalinin oyun parkına kavuşmak olduğunu aktararak, oğlunun parkta keyifli vakit geçirdiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay

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