Dövülerek dereye atılan Suriyeli Muhammed Selmo'nun davasında karar verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Dövülerek dereye atılan Suriyeli Muhammed Selmo'nun davasında karar verildi

Dövülerek dereye atılan Suriyeli Muhammed Selmo'nun davasında karar verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bahçelievler'de Suriye uyruklu Muhammed Selmo'yu feci şekilde dövdükten sonra dere yatağına atan sanıklar hakkında mahkeme heyeti karar verdi.

Bahçelievler'de Suriye uyruklu Muhammed Selmo'yu feci şekilde dövdükten sonra dere yatağına atan sanıklar hakkında mahkeme heyeti karar verdi. Mahkeme, sanıkları farklı suçlardan 16 yıl 6 ay 3'er gün hapis cezasına çarptırdı.

Bahçelievler'de Suriye uyruklu Muhammed Selmo'yu otomobil alma bahanesiyle feci şekilde dövüp, gasp eden, sonrasında da dere yatağına atan sanıklar hakkında mahkeme heyeti karar verdi. Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, müşteki Muhammed Selmo, tutuklu sanıklar Ahmet Kürşat Çakır, Görkem Bedir, Serkan Koç ile avukatları katıldı. Firarı sanık Yakup Eren'in avukatı da salonda hazır bulundu.

İlk celse şikayetinden vazgeçen müşteki Muhammed Selmo, mahkemeye sanıkların ondan para aldığına dair beyanını geri alarak iftira attığını içeren dilekçe sundu.

Avukat savunmalarının ardından son sözleri sorulan Sanık Serkan Koç, "Biz daha askerliğimizi yapmadık. Üzerimize atılan suç çok ağır. Tahliyemi istiyorum" dedi. Sanık Ahmet Kürşat Çakır, "İlk ifadelerimi tekrar ederim" diyerek tahliyesini istedi. Sanık Görkem Bedir ise, "Dosyada gasp deniyor ama biz gasp yapmadık. Geleceğimle oynanmasını istemiyorum. Tahliyemi istiyorum" beyanlarında bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ahmet Kürşat Çakır, Görkem Bedir, Serkan Koç hakkında ayrı ayrı olarak 'mala zarar verme' suçundan düşme verirken, her ne kadar 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçunda dava açılmış olsa da suçun işleniş şekli bakımında suçu 'yaralama' olarak değiştirdi.

Mahkeme, 'silahla yaralama' suçundan 2 yıl 4 ay 3 gün, 'cebir kullanarak silahla birden fazla kişiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 5 yıl, 'nitelikli yağma' suçundan 9 yıl 2 ay toplamda her sanık için 16 yıl 6 ay 3 gün hapis cezasına çarptırdı. Firari sanık Yakup Eren hakkında ise dosyasını diğer 3 sanığın dosyasından ayırarak, başka bir davada görülmesine karar verdi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 7 Temmuz 2020 tarihinde müşteki Muhammed Selmo'nun beyanında başına silah dayanarak, "Sen parayı nereden buluyorsun" deyip, şüphelilerin önce dövdüklerini sonrasında da zorla 5 bin 700 lira parasının, cep telefonu ile boynundaki gümüş kolyesinin gasp edildiğine ve aracına zarar verildiğine yer verilmişti. Şüpheliler Ahmet Kürşat Ç., Serkan K. ve Görkem B.'nin ise beyanlarında Selmo'nun uyuşturucu sattığı gerekçesiyle tartıştıklarını herhangi bir suçlamayı kabul etmediklerini belirtmişti. Olay yeri inceleme raporları, şüphelilerin parmak izini ve aracın zarar gördüğünü tespit etmişti. Aynı zamanda olay anını görüntüleyen videoya yer verilmiş ve incelemelerin müşteki beyanı yönünde olduğu anlatılmıştı. Kolluk kuvvetlerinin araştırmaları sonucunda dördüncü şüphelinin Yakup E. olduğuna, yakalanamadığına ve hakkında yakalama kararı çıkartıldığına yer verildi.

Savcılık, dosya kapsamında delillere bakıldığında şüphelilerin suçtan kurtulmaya yönelik ortak fikir ve eylem birliğinde bulundukları, müştekinin rızası dışında arabasına el konulup, zarar verildiği ve başına silah dayandığı gerekçeleriyle 4 şüpheli hakkında 'Birden fazla kişi tarafından silahla cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 4 yıldan 14 yıla kadar, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar 'nitelikli yağma' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar, 'mala zarar verme' suçundan 4 aydan 3 yıla kadar olmak üzere toplamda 52 yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Acılı evlat, mahkemede her şeyi bir bir anlattı! Eşini öldüren koca, kılık değiştirip yangın merdiveninden kaçmış
Acılı evlat, mahkemede her şeyi bir bir anlattı! Eşini öldüren koca, kılık değiştirip yangın merdiveninden kaçmış
Taksi bekleyen vatandaşı aracına aldı, ardından bariyerlere girdi
Taksi bekleyen vatandaşı aracına aldı, ardından bariyerlere girdi
Otomobil üst geçitten dereye uçtu: 5 ölü
Otomobil üst geçitten dereye uçtu: 5 ölü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ziya Selçuk Süleyman Soylu Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Oğuzhan Koç Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Mert Günok Fatih Terim Şenol Güneş Merih Demiral Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dövülerek dereye atılan Suriyeli Muhammed Selmo'nun davasında karar verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 11:34:52. #1.14#

title