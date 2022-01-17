Sivrihisar Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Dövme Sucuk Festivali hazırlıkları sürürken, sahneye çıkacak olan sanatçının Ekin Uzunlar olacağı belirtildi.

Sivrihisar Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Dövme Sucuk Festivali hazırlıkları sürürken, sahneye çıkacak olan sanatçının Ekin Uzunlar olacağı belirtildi.

Sivrihisar Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Dövme Sucuk Festivali'nin detayları belli oldu. 6 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek olan muhteşem festivalde, güçlü sesiyle Ekin Uzunlar sahne alacak. Ekin Uzunlar'a sahne de muhteşem sesiyle İrem Güral eşlik edecek. Hilal Özgani'nin sunumuyla saat 12.00'de başlayacak olan kışın en lezzetli festivali mangalda sucuk ekmek ikramı ile başlayacak. Ayrıca rekor denemesinin gerçekleştirileceği festivalde dev sac üzerinde sucuklu yumurta yapılacak. Çocuklar için ayrıca oyun alanlarının kurulacağı festival alanında yöresel lezzetler ve hediyelik eşya stantları da kurulacak. 6 Şubat Pazar günü yapılacak Sivrihisar Dövme Sucuk Festivali Ekin Uzunlar konseri ile sona erecek. - ESKİŞEHİR

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