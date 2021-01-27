Döviz bürosu sahibi kadın, silahlı soyguncuyu kovaladı (2)

Döviz bürosu sahibi kadın, silahlı soyguncuyu kovaladı (2)

DÖVİZ BÜROSU SAHİBİ O ANLARI ANLATTIKaramürsel ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 'nde iş yerini soymaya çalışan silahlı soyguncuyu kovalayan döviz bürosu sahibi Nuray Yıldız , o anları anlattı. Olay sırasında soğukkanlılığını koruduğunu belirten Nuray Yıldız, "Tezgah başında iş yaptığım sırada bir anda kafamı kaldırdım. Bereli, tamamen yüzü sarılı bir kişi, silahı gösterip 'Paraları çıkartın' dedi. 'Dalga mı geçiyorsunuz' dedim. Tekrar, 'Paraları çıkartın' dedi. Ben de elime makineyi aldım ve üzerine gittim o da bocaladı zaten. Kaçarken arkasından bunu fırlattım. O an hiç korkmadım" dedi.

'BİRKAÇ SOKAK İLERİDE ELBİSELERİ BULUNMUŞ'

Olayı gören cadde üzerindeki başka bir dükkanın sahibi Necmi Altındeğer, "Dükkanıma yeni gelen ürünleri rafa yerleştiriyordum. O sırada olay yaşanmış. Gelen ses üzerine dışarıya baktığımda Nuray Hanım kapının önündeydi. Dilenciler bir şey yaptı sandım. Daha sonra bana, 'Sizin oradan silahla geçti' dedi. Hemen polisi aradım. Soyguncu pasajdan geçip arka kapıdan çıkmış ve birkaç sokak ileride elbiselerini bulmuşlar dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı