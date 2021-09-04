Döviz büroları yeniden hizmet vermeye başladı
Faaliyete başlayan döviz büroları önündeki yoğunluktan görüntüler Döviz bozduranlardan görüntüler KABİL - Afganistan'ın başkenti Kabil'de döviz büroları yeniden hizmet vermeye başladı.
Faaliyete başlayan döviz büroları önündeki yoğunluktan görüntüler
Döviz bozduranlardan görüntüler KABİL - Afganistan'ın başkenti Kabil'de döviz büroları yeniden hizmet vermeye başladı.Taliban'ın Kabil'i ele geçirdiği 15 Ağustos'tan bu yana kapalı olan başkent Kabil'deki Şehzade Sarayı da hizmete açıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat