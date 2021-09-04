Döviz büroları yeniden hizmet vermeye başladı
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Döviz büroları yeniden hizmet vermeye başladı

Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Faaliyete başlayan döviz büroları önündeki yoğunluktan görüntüler Döviz bozduranlardan görüntüler KABİL - Afganistan'ın başkenti Kabil'de döviz büroları yeniden hizmet vermeye başladı.

Faaliyete başlayan döviz büroları önündeki yoğunluktan görüntüler

Döviz bozduranlardan görüntüler KABİL - Afganistan'ın başkenti Kabil'de döviz büroları yeniden hizmet vermeye başladı.Taliban'ın Kabil'i ele geçirdiği 15 Ağustos'tan bu yana kapalı olan başkent Kabil'deki Şehzade Sarayı da hizmete açıldı.

Döviz büroları yeniden hizmet vermeye başladı
Döviz büroları yeniden hizmet vermeye başladı
Döviz büroları yeniden hizmet vermeye başladı
Döviz büroları yeniden hizmet vermeye başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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