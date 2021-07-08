Dota 2 Turnuvasına Ev Sahipliği Yapacak Şehir Belli Oldu

2020'den beri ertelenen bu yılki Dota 2 The International'ın İsveç'te gerçekleşmesi gerekiyordu, ta ki İsveç hükümetinin devam eden küresel pandemiye bakıp "hayır izin vermiyorum" diyene kadar.

2020'den beri ertelenen bu yılki Dota 2 The International'ın İsveç'te gerçekleşmesi gerekiyordu, ta ki İsveç hükümetinin devam eden küresel pandemiye bakıp "" diyene kadar. Valve, yarışmaya ev sahipliği yapacak bir şehir bulmak için fazlaca çabalamak zorunda kaldı ve bu şehri Doğu Avrupa'da buldu; Bükreş.

Valve dün, The International 2021'in Ekim ayında gerçekleşeceğini ve normalde Romanya'nın büyük futbol maçlarına ev sahipliği yapan Arena Nationala'da açık havada gerçekleştirileceğini . Turnuva, toplam 40.018.195 dolar ödül havuzuyla 7-17 Ekim tarihleri ??arasında gerçekleştirilecek.

Valve'in, espor etkinliklerini elit sporlarla aynı şekilde değerlendirmeyip turnuvaya izin vermeyen İsveçli yetkililerle mücadeleleri göz önüne alındığında, Romanya'daki yeni arkadaşlarıyla anlaşılır bir şekilde çok mutlu olduğu görülüyor.

Valve, bir blog , "Romanya ve Bükreş şehri ile kurduğumuz ortaklık için minnettarız ve The International'daki seçkin oyuncuları ve muhteşem fandomu kutlamak için hem yüz yüze hem de sanal olarak küresel Dota 2 topluluğu ile bir araya gelmeyi dört gözle bekliyoruz." Açıklamasında bulundu.

Arena Na?ionala, pandemi olmayan zamanlarda futbol maçları için 55.000'e kadar koltuk kapasitesine sahip ancak takdir edersiniz ki The International'da bu sayının çok daha altında seyirci tribünlerde yer alacak.

Valve'ın bu etkinlik için stadyum seçmesi de mantıklı karşılanabilir çünkü artık insanlar stadyumlarda rahatça maç izleyebiliyor. Örneğin, Wembley'de dün oynanan İngiltere-Danimarka maçı, 60.000 seyircinin karşısında oynandı ancak unutulmaması gereken nokta, İngiltere nüfusunun yarısı aşılanmış durumda.

Romanya'da aşılama henüz %23'e ulaşmış durumda. Sırf Dota 2 için ülkeye giriş yapacak olan yabancıları da göz önüne alırsak pandemi tekrar alevlenirse bu etkinliğin de iptal olma ihtimali var.

Kaynak: Turkmmo