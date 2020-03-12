"dostumun dünyası" bir cana umut oluyor Deneyimli köpek eğitmeni Ali Yeşilırmak'ın rehberliğinde, köpeklerle sahipleri arasında bir iletişim köprüsü kuran "Dostumun Dünyası", bu hafta ormanda tek başına hayat mücadelesi veren bir köpeğe yardım eli uzatıyor.

Deneyimli köpek eğitmeni Ali Yeşilırmak'ın rehberliğinde, köpeklerle sahipleri arasında bir iletişim köprüsü kuran "Dostumun Dünyası", bu hafta ormanda tek başına hayat mücadelesi veren bir köpeğe yardım eli uzatıyor.

Sunuculuğunu 26 yıldır köpek eğitmenliği yapan Ali Yeşilırmak'ın üstlendiği, FOX İç Yapımlar'ın deneyimli ekibi tarafından hayata geçirilen "Dostumun Dünyası", ikinci bölümüyle FOX ekranlarında!

Türkiye'nin ilk köpek eğitimi programı olan "Dostumun Dünyası"nın bu bölümünde, suya girmekten pek hoşlanmayan Coffee, Ali Yeşilırmak'ın yardımıyla yüzmenin tadına varıyor. Yeşilırmak'ın sahiplendirdiği bir can olan Marshall, numaralarını eski dostuna gösteriyor; kontrolsüz gücüyle okçu sahibinin omuzunu sakatlayan Mars, gücünü denetlemeyi öğreniyor.

Ali Yeşilırmak'ın bu bölümde bir de özel konuğu var: Geçen hafta ormanda beslediği yardıma muhtaç köpeğe verdiği sözü tutuyor ve onu bıraktığı yerde bulup, yanına alıyor. Sonrasında veterinerde tetkikleri yapılıyor ve ona "Dost" adı veriliyor.

Eğitmen Ali Yeşilırmak; tıpkı Mars, Dost ve Marshall gibi kurtarılmış canlar olan ve Ekim ayında hayatını kaybeden yetenekli köpeği Max'in öyküsünü de izleyenlerle paylaşıyor. Evcil dostlarının renkli dünyasını merak edenler, bu hafta da FOX ekranlarında buluşuyor.

Kaynak: Bültenler