Dostluk İçin İlk Sırayı Güven Alıyor!

CardFinans,'ınDünya Arkadaşlık ve Dostluk Günü özelinde yaptırdığı anket ile Türk halkı için arkadaşlığın ne anlama geldiğini araştırdı. Araştırma çıktılarına göre; Türkiye'de her on kişiden yedisi (yüzde 70) arkadaşlığı aşka tercih ediyor. Araştırmaya katılanların yüzde 62'si arkadaşlarında aradıkları en önemli özelliğin güven olduğunu belirtirken, yüzde 21'i arkadaşlığı beraber gülebilmek/eğlenebilmek olarak tanımlıyor.

Araştırmaya göre;yüzde 70 ile Türkiye'de her on kişiden yedisi "Aşk ile arkadaşlık arasından hangisini seçersiniz?" sorusuna "Arkadaşlık" yanıtını verdi. Cinsiyete göre bu tercih değişmiyor. Araştırmaya katılanların yüzde 62'si arkadaşlarında aradıkları en önemli özelliğin güven olduğunu belirtiyor. Güveni yüzde 21 ile beraber gülebilmek/eğlenebilmek izliyor.

Katılımcıların yüzde 29'u en yakın arkadaşlarının kendilerini güvenilir olarak tanımlayacağını düşünüyor. Yüzde 24'ü ise can dost seçeneğini işaretledi.

Yapılan araştırmaya göre, Türkiye'de yüzde 50 oranı ile her iki kişiden biri en yakın arkadaşını okul sıralarında tanımış. Okuldan sonra arkadaş en çok mahalle içinde ediniliyor. En yakın arkadaşını iş yerinde bulanlarınoranı ise yüzde 15.

Ankete katılanların yüzde 20'si için kahve/çay içmek arkadaşları ile yaptıkları en zevkli etkinlik iken, yüzde 17'lik bir kitle için dedikodu yapmak, yüzde 16'lık bir kitle için ise tatile gitmek/gezmek en zevkli etkinlik olarak belirtiliyor

Kadınların en sevdiği ilk üç etkinlik kahve/çay içmek, dedikodu yapmak ve tatile gitmek/gezmek iken erkeklerin tercihleri kahve/çay içmek, sokaklarda yürümek ve video oyunları oynamak.

Anket sonuçlarında arkadaşlarla yapılan en zevkli etkinlikler içinde tatile gitme oranı yüksek olduğundan CardFinans, yaz ayında en yakın arkadaşların yüzünü güldürecek bir yarışma düzenledi. Dünya Arkadaşlık ve Dostluk Günü'ne özel Türkiye genelinde yapılan bu yarışma Instagram üzerinden başlatıldı. En yakın arkadaşıyla en eğlenceli fotoğrafını #CardFinans ve #tatildenfazlası etiketleri ile paylaşanlar arasından özel jürinin belirlemesiyle iki yakın arkadaş seçildi. Seçilen kişi arkadaşı ile birlikte 27-28-29 Temmuz'da The Land Of Legends'ta üç gün her şey dahil bir tatil hediyesi kazandı.