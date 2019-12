Döşemealtı Belediyesi'nin Sosyal Marketi binlerce aileye ulaştı

26.12.2019 13:10 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:15

Döşemealtı Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projesi kapsamında faaliyete geçirdiği sosyal market hizmetleriyle toplumsal yardımlaşma ve dayanışmaya katkı sağlıyor. Bu yıl 550 aileye kıyafet, 100 aileye eşya yardımı yapılırken, 10 tekerli sandalye ile 15 hasta yatağı ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. son 3 yılda ise; toplam 1800 aileye binlerce kıyafet yardımı yapıldı.



Döşemealtı Belediyesi, daha önce okul, belediye binası ve son olarak da ek hizmet binası olarak kullanılan Yeşilbayır Mahallesi'nde ki 3 katlı binayı Kültür ve Sosyal İşler Merkezine dönüştürdü. Kültür ve Sosyal İşler Merkezinde ihtiyaç sahipleri için özel olarak oluşturulan sosyal market, hizmetleriyle toplumsal yardımlaşma ve dayanışmaya katkı sağlıyor. Vatandaşlardan bağış olarak alınan kullanılabilir nitelikteki ikinci el ve yeni kıyafetlerden çocuk oyuncaklarına, ayakkabıdan çocuk kıyafetlerine kadar bir çok ürün ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Döşemealtı Belediyesi Sosyal Market'te 2019 yıl içerisinde 550 aileye binlerce kıyafet, 100 aileye de eşya yardımı gerçekleştirildi. 10 tekerlekli sandalye ile 15 hasta yatağı ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.



Bin 800 aileye kıyafet yardımı



Döşemealtı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde ki Sosyal Market aracılığıyla son 3 yılda 1800 aileye binlerce kıyafet yardımı gerçekleştirildi. Aynı süreçte ihtiyaç sahibi ailelere eşya yardımları da sürdürüldü. Hastaların daha rahat ve konforlu bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmesi için 50 hasta yatağı ile 30 tekerlekli sandalye hasta ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.



Sosyal projelerden biri olan sosyal marketin önemli bir misyonu yerine getirdiğine dikkat çeken Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, "Marketimiz işleyişini bağışlarla sürdürüyor. Her yaştan her kesime hitap eden kullanılabilir nitelikteki eşyalar bağış olarak kabul ediliyor. Burada her vatandaşımızın gönül zenginliği yatıyor. Vatandaşlarımız bize de büyük destek veriyor. Halkımızın böyle kalıcı ve anlamlı bir hizmete destek vermeleri hem heyecanımıza güç veriyor hem de binlerce aileye ulaşmamıza vesile oluyor" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA