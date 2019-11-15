Dördüncü kez yakalandığı kanserden dolayı vefat eden Neslican Tay'ın heykeli dikildi

15.11.2019 13:15 | Son Güncelleme: 15.11.2019 13:15

Tümörden dolayı sol bacağını kaybeden ve dördüncü kez kansere yakalanan Neslican Tay, 2 ay önce hayatını kaybetti. Verdiği mücadeleyle adından sıkça söz ettiren Tay, ölümüyle tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Bodrum'da yaşayan bir mimar da Neslican Tayîn anısı yaşatmak için demirden bir heykel yaptı.

DEMİRDEN HEYKELİNİ YAPTILAR

Yeni Asır'da yer alan habere göre: Bodrumlu mimar Mustafa İşeri, kardeşleri Kadir ve Mehmet İşeri, yaşamından ve sözlerinden çok etkilendiklerini söyledikleri Neslican Tay'ın çelikten birebir ölçülerde heykelini yaptılar. Kardeşler, yaptıkları heykeli Bodrum Belediyesi'ne hediye etti. Belediye ise hediye edilen heykeli bahçesine dikti. Heykelin sırtında yer alan melek kanatları ise görenlere duygusal anlar yaşattı.

"HEYKELİNİ YAPIP YAŞATMAK İSTEDİ"

Neslican Tay'la alakalı bütün yayın ve haberlerden çok etkilendiğini belirten Mustafa İşeri, "Yaşama olan bağlılığına rağmen, kendisinin ölüme de hazır olduğunu göstermesi bizi çok etkiledi. Neslican'ın heykelini yapıp yaşatmak istedik" dedi.