Donmak üzere olan köpeği kurtaran işçilere ödül
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Donmak üzere olan köpeği kurtaran işçilere ödül

22.01.2021 17:53 | Son Güncelleme: 22.01.2021 17:59
Donmak üzere olan köpeği kurtaran işçilere ödül

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde, açlık ve soğuktan ölmek üzereyken belediye temizlik işçileri tarafından bulunan köpek, yorgana sarılıp korumaya alınarak barınağa teslim edildi.

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde, açlık ve soğuktan ölmek üzereyken belediye temizlik işçileri tarafından bulunan köpek, yorgana sarılıp korumaya alınarak barınağa teslim edildi. Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, 3 işçiyi çeyrek altınla ödüllendirdi.

Gölbaşı Belediyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Ayhan Özcan, Ferat Albayrak ve Zübeyir Kurnaz, sabah saatlerinde Selametli Mahallesi'nde çöp toplarken, açlık ve soğuktan ölmek üzere olan sokak köpeğini fark etti. İşçiler, çöp kamyonunda bulunan yorganla köpeği sararak, ısıtmaya çalıştı. Daha sonra da yakındaki Patili Köy Hayvan Bakım Merkezini arayarak durumu bildirdi ve gelen ekiplere köpeği teslim etti. Barınakta tedaviye alınan köpeğin, sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

BAŞKAN ŞİMŞEK'TEN İŞÇİLERE ALTIN

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, köpeği kurtaran 3 işçiyi altınla ödüllendirdi. İşçileri makamında kabul eden Başkan Şimşek, "Altın kalpli yüreğiniz ile yaptığınız bu duyarlılığınızdan dolayı sizleri ödüllendirmek istedim. Bu tür duyarlıklıları sizlerden devamlı bekliyorum. Gölbaşı'mızda yaşayan her can, Allah'tan sonra bizlere emanet. Vatandaşlarımızı da soğuk günlerde yemek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarımız için bir kap yemek ve bir kap su vermeye davet ediyorum" dedi.

Donmak üzere olan köpeği kurtaran işçilere ödül
Donmak üzere olan köpeği kurtaran işçilere ödül
Donmak üzere olan köpeği kurtaran işçilere ödül
Donmak üzere olan köpeği kurtaran işçilere ödül
Donmak üzere olan köpeği kurtaran işçilere ödül

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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