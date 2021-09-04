Dondurma ve uçurtma şenliği renkli görüntülere sahne oldu

Şanlıurfa'da "Dünya Empati Günü" dolayısıyla düzenlenen dondurma ve uçurtma şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

Şanlıurfa'da "Dünya Empati Günü" dolayısıyla düzenlenen dondurma ve uçurtma şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

Her yıl Eylül ayının ilk haftası içerisinde kutlanan "Dünya Empati Günü" münasebetiyle Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve bir dernek tarafından çocuklar için dondurma ve uçurtma şenliği yapıldı. Çocukların gönüllerince eğlendikleri etkinlik alanında, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından uçurtma ve dondurma dağıtıldı. Uçurtmaları alarak rüzgara doğru bırakan çocukların sevinçleri gözlerinden okunurken Selahattin Eyyubi parkına çocuklarıyla gelen aileler de keyifli vakit geçirdi.

Şanlıurfa Kent Konseyi Başkanı Adil Saraç da etkinlik alanında bir konuşma yaparak çocuklara şehre faydalı bireyler olmaları noktasında telkinlerde bulundu. Dondurma ve uçurtma şenliği çocukların yüzlerinde bolca tebessüm bırakırken ebeveynleri de çocuklarının sevincine ortak oldu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı