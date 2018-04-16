Donanma Komutanlığındaki Darbe Girişimi Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 53'ü tutuklu, 12'si firari 86 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesince Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesindeki salonda yapılan duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı.

Davaya müdahil olan Başbakanlık avukatı Halit Çokan ve TBMM adına avukat Ömer Burak Barış da duruşmada hazır bulundu. Duruşmayı bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar da takip etti.

Darbe girişimi sırasında, 2 Komodor Albay Levent Kerim Uça'nın Harekat Subayı olarak görev yapan, şu an TCG Büyükada Gemisi Savaş Harekat Subayı olan binbaşı tanık Hürol Çırmıktılı, etkisiz hale getirilerek alıkonulan eski Donanma Komutanı emekli Oramiral Veysel Kösele'nin bulunduğu TCG Yavuz Gemisi'nde Uça ile birlikte olduğunu söyledi.

"Bizi darbeciler yargıladı, şimdi de darbe yapıyorlar"

Çırmıktılı, 15 Temmuz'da sabah saatlerinde Deniz Lisesi mezuniyet töreni için Yavuz Gemisi ile Heybeliada'daki törenlere katıldıklarını, 19.30'da Gölcük Donanma Komutanlığına dönerken kimden ve nereden geldiğini bilmediği emir üzerine gemilerin geriye dönerek, tatbikat için Marmara Denizi'ne açıldığını söyledi.

Gemiye sıkıyönetim mesajının geldiğini belirten Çırmıktılı, daha önce Balyoz davasında tutuklanan Komodor Albay Levent Kerim Uça'nın mesajı okuduktan sonra, "Bugünleri de mi görecektik. Bizi darbeciler yargıladı, şimdi de darbe yapıyorlar." şeklinde tepki gösterdiğini söyledi.

-"Faaliyete devam edersen gözaltına alırım"

Uça'nın, dönemin Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele'nin gemiye geleceğini ve onun adına hazırladığı mesajı seyre çıkan bütün gemilere çekmesini istediğini aktaran Çırmıktılı, şöyle konuştu:

"Komodor Uça, 'Donanma Komutanı Yavuz Gemisi'ndedir. Emir komuta zinciri bozuldu. Emirleri Donanma Komutanı verecek. Dinlemeyenler cezalandırılacak.' şeklinde mesaj yazdı. Kösele gemiye gelince, mesajın çıktısını Uça'ya verdim. O da Donanma Komutanına imzalattı. Mesajı çekmek için telsiz odasına gittim. Mesajı çekeceğim sırada X-Band uydu sisteminin kapatılması emri geldi. Bir subay gelerek sistemi kapattı. Geminin 2. komutanı tutuklu sanık Meftun Metin geldi. Mesaj çekilmediğini öğrenince, kendisine mesajın Donanma Komutanının emri ile çekilmesi gerektiğini söyledim. Bana, 'faaliyete devam edersen gözaltına alırım.' dedi. Silahı olduğu için karşı koymadım. Mesajı çekemedim. Beni telsiz odasından çıkardı."

Tanık Çırmıktılı daha sonra Donanma Komutanı Kösele ve Komodor Kerim Levent Uça'nın gemide amiral kamarasında alıkonulduğunu öğrendiğini belirtti.

Tanık Serdar Üstüner

Gölcük Tersanesi Komutanlığında astsubay olarak gören yapan, darbe girişimi sırasında TCG Yavuz Gemisi'nde görevli olan Serdar Üstüner, Küçükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi salonundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmada tanık olarak dinlenildi.

Üstüner, tutuklu sanık Salih Yalçınkaya'nın kendisinden "parima" adı verilen ip istediğini belirterek, "Ben de kendisine bir parmak kalınlığında yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda ip verdim. Ne için kullanacağını söylemedi." diye konuştu.

Donanma Komutanı Veysel Kösele'nin tecrit edildiği kamaranın arka çıkış kapısının verdiği iple bağlanıp bağlanmadığını bilmediğini ifade eden Üstüner, daha sonra televizyondan darbe girişimine ait görüntüleri izlediğini belirtti.

"Genelkurmay'ın emri ile Donanma Komutanı görevden alındı"

Söz alan Yalçınkaya, "Ben sizden ip istedim ama verdiğinizi hatırlamıyorum. Bana ip verdiğinize emin misiniz?" demesi üzerine Üstüner, "Ben size ipi verdim, eminim." şeklinde karşılık verdi.

Donanma Komutanı Kösele'nin gece gemiye geldiğinde anons yapılmadığını, Albay Uça tarafından karşılandığını anlatan Üstüner, "Gemi 2. Komutanı Meftun Metin, 'Emirleri Genelkurmay'dan alıyoruz ve uyguluyoruz. Genelkurmay'ın emri ile Donanma Komutanı görevden alındı. Gemide tutuluyor. Gölcük limana gidildiğinde güvenlik güçlerine teslim edilecek. Kösele'ye herhangi bir zarar vermedik. O bizim büyüğümüz, onu misafir ediyoruz.' dedi." şeklinde konuştu.

Bu arada, darbe giris¸imi sırasında TCG Yavuz Savas¸ Gemisi'nde makine elektronik astsubayı olarak görev yapan tutuklu sanık Ali Cihan Özçelik, söz hakkı istemeden konuştuğu gerekçesiyle Mahkeme Heyeti Başkanı Yusuf Sevimli tarafından duruşma salonundan çıkarıldı. Sanık Özçelik, bir süre sonra Sevimli'nin talimatıyla tekrar salona alındı.

Daha sonra dönemin Yavuz Gemisi telsiz astsubayı Burkay Nalçacı, astsubay Hakan Kotel ve astsubay Cem Bahadır Karakoca tanık olarak dinlenildi.

Milli Savunma Bakanlığı davaya müdahil oldu

Milli Savunma Bakanlığı, suçtan zarar gördüğü gerekçesiyle davaya katılma talebini içeren dilekçe sundu.

Cumhuriyet savcısı, bakanlığın talebinin kabul edilmesi yönünde karar verilmesini istedi.

Başbakanlık avukatı Halit Çokan da Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Milli Savunma Bakanlığına bağlandığını ifade ederek, "Darbe girişimi sırasından gemiler seyre kaldırılmış ve silah kullanılmıştır. Bundan dolayı maddi manevi zarara uğrayan bakanlığın davaya katılma talebinin kabul edilmesinin uygun olacağı kanaatindeyiz." şeklinde konuştu.

Bazı sanıklar ve avukatları ise Milli Savunma Bakanlığının davaya katılma talebine itiraz etti.

Mahkeme heyeti, Milli Savunma Bakanlığının suçtan zarar görmesi ihtimaline binaen dava ve duruşmalara katılma talebinin kabulüne, darbe girişiminden sonra firar eden amiraller Hayrettin İmren ve Nazmi Ekici'nin hakkında Gölcük 3. Asliye Ceza Mahkemesinde açılan dava dosyasının bu dava ile birleştirilmesine karar verdi.

Mahkeme heyeti ayrıca tutuklu sanık eski Harekat Başkanı Albay Mustafa Bardakçı'nın, heyetin başkanı Yusuf Sevimli için reddi hakim talebini uygun bulmayarak, talebi değerlendirilmesi için Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini kararlaştırdı.

Öte yandan mahkeme heyeti, tutuklu sanık eski TCG Yavuz Gemisi Komutanı Sezayi Özgür Öztürk'ün, Donanma Komutanlığınca görevlendirilen personelin duruşma salonunda bulundurulmaması yönündeki talebini reddetti.

Mahkeme heyeti, diğer tanıkların dinlenilmesi için duruşmaya yarına kadar ara verdi.

İddianameden

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 1 numaralı şüpheli olduğu iddianamede, eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren, eski Kuzey Deniz Saha Komutanı Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici, eski Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanı Süleyman Yarayan, eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay, eski Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma, eski Genelkurmay Konsept Teşkilat ve Harbe Hazırlık Daire Başkanı Gürel Kaynak, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Muharrem Aslan, eski Harp Filosu Komutanlığı Kurmay Başkanı Murat Erdem ile Donanma Komutanlığında görevli askerlerin "mahrem abileri" konumundaki 18 sivil ve 1 asker öğretmenin de aralarında yer aldığı 86 sanık bulunuyor.

İddianamede, Gülen hakkında, "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs", "silahlı örgüt kurma veya yönetmek" ve "silahla birden fazla kişiyle birlikte yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 19 yıldan 36 yıl altı aya kadar hapis cezası isteniyor.

Şüpheli askerlerle irtibatlı olan, onları darbe toplantılarına götüren ve kaçtıkları dönemde saklayan, Donanma Komutanlığında görevli askerlerin "mahrem abileri" konumundaki 18'i sivil, 1'i asker öğretmen ile Donanma Komutanlığında darbe girişimini yönettiği belirtilen tutuklu sanıklar Hakan Üstem, Hayrettin İmren, Ömer Faruk Harmancık, Nazmi Ekici, Süleyman Yarayan, Tezcan Kızılelma, Gürel Kaynak, Muharrem Aslan ve Murat Erdem ile firari sanık Ayhan Bay hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 19 yıldan 36 yıl altışar aya kadar hapis cezası istenen iddianamede, diğer sanıkların ise ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl 6 aydan yirmi dokuzar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.