Donan göldeki ördek ve karabatakları vatandaşlar besledi - Haberler
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Donan göldeki ördek ve karabatakları vatandaşlar besledi

İhlas Haber Ajansı / Derya Yetim - Haberler | Genel

Donan göldeki ördek ve karabatakları vatandaşlar beslediANKARA Ankara'da soğuk havanın etkisi ile Mogan Gölü dondu.

ANKARA (İHA) - Donan göldeki ördek ve karabatakları vatandaşlar besledi

ANKARA Ankara'da soğuk havanın etkisi ile Mogan Gölü dondu. Donan göldeki karabatak ve ördekleri besleyen vatandaşlar muhteşem manzaranın tadını çıkarttı.

Son günlerde yaşanan soğuk hava dalgası nedeniyle Başkentin Gölbaşı ilçesindeki Mogan Gölü dondu. Karın da yağmasıyla birlikte gölün yüzeyi beyaza bürünürken, gölde yaşayan ördek ve karabatakları ise vatandaşlar besledi. Gölün çevresine gelenler hem muhteşem manzara ve havanın tadını çıkarttı hem de gölde yaşayan hayvanları besledi.

Donan göldeki ördek ve karabatakları vatandaşlar besledi

Donan göldeki ördek ve karabatakları vatandaşlar besledi

Donan göldeki ördek ve karabatakları vatandaşlar besledi

İhlas Haber Ajansı / Derya Yetim - Son Dakika Haberleri

Mogan Gölü, Ankara, Genel, Haber

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