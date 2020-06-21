Donald Trump Yine Hayret Ettirdi: "Test Sayısını Azaltırsak Vaka Sayısı da Azalır"
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Donald Trump Yine Hayret Ettirdi: "Test Sayısını Azaltırsak Vaka Sayısı da Azalır"

Yaptığı her konuşma ile gündeme bomba gibi oturmayı başaran Donald Trump yine hayret ettirdi.

Donald Trump Yine Hayret Ettirdi:
21.06.2020 21:53 | Son Güncelleme: 21.06.2020 22:41

Yaptığı her konuşma ile gündeme bomba gibi oturmayı başaran Donald Trump yine hayret ettirdi. Geçtiğimiz günlerde Koronavirüs hastalarının dezenfektan içmeleri halinde vücutlarının temizleneceğini iddia eden Trump, bu defa çıtayı bir aşama daha yükselti.

İleri teknolojinin merkezi sayılan ABD'nin Başkanı Donald Trump, Covid-19 nedeniyle Mart ayından bu yana ara verdiği seçim mitinglerine yeniden başladı. Tulsa kentinde yer alan 19 bin kişilik kapalı spor salonunda uzun bir konuşma yaptı. Buradaki dinleyicilerin hiçbirisi sosyal mesafeye uymadı ve maske takmadı.

Donald Trump'ın şaka yaptığı söylendi

Donald Trump miting konuşmasında, "Bu kadar çok test yaptığınızda daha fazla vaka bulacaksınız. Bu yüzden yetkililere, testleri yavaşlatmaları gerektiğini söyledim" ifadelerini kullandı. Bizler de ilk duyduğumuzda biraz şaşırsak bile, yine de söyleyenin Donald Trump olması pek şaşkınlık yaratmadı.

ABD şu anda dünyanın en çok test uygulanan ülkeleri arasında yer alıyor. 25 milyon civarında test yapan ülkede, vaka sayısı dünyanın yarısınınkinden fazla. Fakat nüfusu göz önüne alındığında, 25 milyon test ABD için son derece doğal.

Herkesin büyük bir tepki göstermesinin ardından Beyaz Saray yetkilisi, "Açıkçası şaka yapıyordu. Testlerde dünyaya liderlik ediyoruz ve 25 milyon test yaptık" dedi ve konuyu kapatmaya çalıştı. Ancak Donald Trump'ın yetkililere daha az test yapılmasını istediğini söylemesi çok büyük bir açık oldu. Sizce Donald Trump koronavirüs sürecini iyi yönetebiliyor mu? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

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