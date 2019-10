Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump doğum gününü öpücüklü pozuyla kutladı

31.10.2019 14:14

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı ve danışmanı olan Ivanka Trump, 38'inci yaşını sosyal medya hesabından kutladı. Doğal makyajlı haliyle poz veren Trump, takipçilerinden de iyi dilekler istedi.

YORUM VE BEĞENİ YAĞDI

3 çocuk annesi Ivanka Trump, yeni yaşını sosyal medya hesabından takipçileriyle kutladı. Trump'ın öpücük pozu verdiği fotoğrafına kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

IVANKA TRUMP KİMDİR?

Ivanka Marie Trump 30 Ekim 1981 tarihinde New York'ta doğdu. Amerika Birleşik Devletleri 45. Başkanı Donald Trump'ın kızıdır. 2009 yılında Jared Kushner ile evlenmiştir. Bu evliliğinden Arabella Rose Kushner, Joseph Frederick Kushner, Theodore James Kushner isimlerinde 3 çocuğu olmuştur. Ivanka Trump Women Who Work: Rewriting the Rules for Success, The Trump Card: Playing to Win in Work and Life isimlerinde iki kitap yazmıştır.