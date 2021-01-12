Donald Trump'ın kızı Ivanka'nın, yeni Başkan Joe Biden'ın yemin törenine katılacağı iddia edildi
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Donald Trump'ın kızı Ivanka'nın, yeni Başkan Joe Biden'ın yemin törenine katılacağı iddia edildi

12.01.2021 15:57 | Son Güncelleme: 12.01.2021 16:31

Donald Trump'ın kızı ve danışmanı Ivanka Trump'ın ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın yemin törenine katılarak siyasini kariyerini kurtarmak istediği iddiası gündem yarattı.

ABD Başkanı Donald Trump ile kızı ve aynı zamanda danışmanı Ivanka Trump arasında bir görüş ayrılığının olduğu belirtildi.

"O TÖRENE KATILIRSAN DESTEKÇİLERİMİZİ KAYBEDECEĞİZ"

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre Ivanka Trump, ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın yemin törenine katılarak siyasi kariyerini kurtarmak istiyor. Bu konuda babasıyla derin bir fikir ayrılığına düşen Ivanka'nın, babasının sesi de olmak istediği kaydedildi.

Ancak Beyaz Saray yetkilisi, Trump'ın kızına öğüt verdiğini ve "O törene katılırsan destekçilerimizi kaybedeceğiz, bu verebileceğin en kötü karar" dediğini ifade etti.

Donald Trump'ın kızı Ivanka'nın, yeni Başkan Joe Biden'ın yemin törenine katılacağı iddia edildi
Donald Trump ve kızı Ivanka Trump.

GÖSTERİCİLERE "VATANSEVER" DEMİŞ SONRA TWEET'İNİ SİLMİŞTİ

Haberde, bir Beyaz Saray yetkilisine dayandırılan iddiaların, başka bir Beyaz Saray yetkilisi tarafından yalanlandığı ifade edildi.

Ivanka Trump daha önce kongre binasını basan göstericileri "vatansever" olarak tanımlamış, gelen tepkiler üzerine attığı tweet'i silmişti.

Donald Trump'ın kızı Ivanka'nın, yeni Başkan Joe Biden'ın yemin törenine katılacağı iddia edildi

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