Donald Trump'ın kampanya hesabı hacklendi, 2,3 milyon dolar çalındı
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Donald Trump'ın kampanya hesabı hacklendi, 2,3 milyon dolar çalındı

29.10.2020 20:50 | Son Güncelleme: 29.10.2020 20:57
Donald Trump'ın kampanya hesabı hacklendi, 2,3 milyon dolar çalındı

ABD'de Cumhuriyetçi Parti, önümüzdeki hafta gerçekleşecek başkanlık seçimi öncesinde banka hesaplarının hacklendiğini ve Başkan Donald Trump'ın kampanyasında kullanılacak 2,3 milyon doların çalındığını açıkladı.

ABD'de başkanlık seçimlerine günler kala Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump'ın banka hesabı hacklendi. 2,3 milyon doların çalındığı belirten Cumhuriyetçi Parti Wisconsin Eyaleti Başkanı Andrew Hitt, ABD Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) haber verdiklerini ve konunun incelendiğini açıkladı.

Hitt, seçime bir hafta kala kampanyalarında harcama yapamamanın kendilerine büyük zarar verebileceğini söyledi.

WİSCONSİN'DE YARIÅ BAÅA BAÅ GİDİYOR

Trump 2016'daki seçimde Wisconsin eyaletini yalnızca 23 bin farkla kazanmıştı. Anket şirketleri bu seçimde de başa baş bir yarış yaşandığını, Biden'ın az farkla önde gittiğini belirtiyor.

ABD'nin en kalabalık 20. eyaleti olan Wisconsin seçici kurula 10 kişi gönderiyor.

Donald Trump'ın kampanya hesabı hacklendi, 2,3 milyon dolar çalındı

ANKETLERDE BİDEN Ã–NCE TRUMP ARAYI KAPATIYOR

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine günler kala ulusal çaptaki anketlerde, eski Başkan Yardımcısı ve Demokrat Başkan Adayı Joe Biden, rakibi mevcut Başkan Cumhuriyetçi Donald Trump'ın 7,2 puan önünde görünüyor.

ABD'de başkanlık seçimlerine sayılı gün kaldı ve ülkede seçmenler, gerek posta yoluyla gerek oy kullanma merkezlerine giderek oylarını kullanmaya başladı.

Siyasi analiz sitesi "Real Clear Politics"in derlediği güncel anketlere göre, yapılan birçok ulusal anketin ortalaması alındığında Biden'ın, Trump'ın 7,2 puan önünde olduğu görülüyor. Pazartesi günkü anketlerde Biden'ın 7,9 puan önde olduğu dikkate alındığında, Trump'ın rakibi ile arayı kapattığı görülüyor.

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