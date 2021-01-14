Trump, ikinci kez azline karar verilen ilk ABD Başkanı oldu

ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada, Trump'ın görevden azledilmesi yönündeki tasarı kabul edildi ve Trump, ikinci kez azil kararı verilen ilk Amerikan Başkanı oldu. ABD Başkanı'nın daha önce de Ukrayna'dan Joe Biden ve oğluyla ilgili soruşturma başlatmasını talep ederek kanunları çiğnediği gerekçesiyle azline karar verilmişti.

Tasarı, büyük ölçüde parti aidiyeti çerçevesinde 197'ye karşı 232 oyla kabul edildi. Meclis'te 222 Demokrat vekil var. 10 Cumhuriyetçi vekil de Trump'ın azledilmesi yönünde oy kullandı.

ŞİDDETİ KINADI

Trump, oylamadan sonra yayımladığı video mesajda, azil kararına değinmeden, karara yol açan 6 Ocak'taki Kongre baskınını kınadığını açıkladı: "Çok açık olmak istiyorum; kesin bir şekilde geçen hafta yaşanan şiddet olaylarını kınıyorum. Şiddet ve vandallığın ülkemizde ve bizim hareketimizde yeri yoktur."

"HİÇBİR ABD BAŞKANI ANAYASAYA BU KADAR İHANET ETMEMİŞTİ"

Demokratlar, 20 Ocak'ta görevi Joe Biden'a devredecek Trump'ın azlinde ısrarcıydı. Bazı Cumhuriyetçi kongre üyeleri de Trump'ın azli yönünde oy kullanacaklarını açıklamıştı. Son olarak Temsilciler Meclisi'nde üçüncü en kıdemli Cumhuriyetçi olan Liz Cheney de, diğer beş Cumhuriyetçi üyeyle birlikte azil sürecine destek vereceğini söylemişti. Cheney, Trump'ı sert bir dille eleştirmiş, "Daha önce hiçbir ABD başkanı, anayasaya bu kadar ihanet etmemişti" demişti.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Şimdi Senato'da Trump'ın suçlu olup olmadığına yönelik bir yargılama gerçekleştirilecek ve oylama yapılacak. Trump'ın suçlu bulunması için Senato'da üçte iki çoğunluk gerekiyor, yani en az 17 Cumhuriyetçi senatörün bu yönde oy vermesi gerekli. Trump 20 Ocak'ta görevi devredeceği için bir hafta içerisinde Senato'daki sürecin tamamlanması pek olası gözükmüyor. Senato, görev teslimi sonrası da yargı sürecini Trump'ın 2024 yılında yeniden başkan adayı olmasını engellemek için kullanabilir.

BIDEN DA DEVREYE GİRDİ

20 Ocak'ta görevi devralacak olan seçilmiş başkan Joe Biden, "Umarım Senato, ulusumuz için acilen yapılması gereken şeyleri yaparken bir yandan da azille ilgili Anayasal sorumluluklarını yerine getirmenin bir yolunu bulur." açıklaması yaptı.