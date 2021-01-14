Trump, ikinci kez azline karar verilen ilk ABD Başkanı oldu
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BBC

Trump, ikinci kez azline karar verilen ilk ABD Başkanı oldu

14.01.2021 11:07 | Son Güncelleme: 14.01.2021 11:46

ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada, Trump'ın görevden azledilmesi yönündeki tasarı kabul edildi ve Trump, ikinci kez azil kararı verilen ilk Amerikan Başkanı oldu. ABD Başkanı'nın daha önce de Ukrayna'dan Joe Biden ve oğluyla ilgili soruşturma başlatmasını talep ederek kanunları çiğnediği gerekçesiyle azline karar verilmişti.

Tasarı, büyük ölçüde parti aidiyeti çerçevesinde 197'ye karşı 232 oyla kabul edildi. Meclis'te 222 Demokrat vekil var. 10 Cumhuriyetçi vekil de Trump'ın azledilmesi yönünde oy kullandı.

ŞİDDETİ KINADI

Trump, oylamadan sonra yayımladığı video mesajda, azil kararına değinmeden, karara yol açan 6 Ocak'taki Kongre baskınını kınadığını açıkladı: "Çok açık olmak istiyorum; kesin bir şekilde geçen hafta yaşanan şiddet olaylarını kınıyorum. Şiddet ve vandallığın ülkemizde ve bizim hareketimizde yeri yoktur."

"HİÇBİR ABD BAŞKANI ANAYASAYA BU KADAR İHANET ETMEMİŞTİ"

Demokratlar, 20 Ocak'ta görevi Joe Biden'a devredecek Trump'ın azlinde ısrarcıydı. Bazı Cumhuriyetçi kongre üyeleri de Trump'ın azli yönünde oy kullanacaklarını açıklamıştı. Son olarak Temsilciler Meclisi'nde üçüncü en kıdemli Cumhuriyetçi olan Liz Cheney de, diğer beş Cumhuriyetçi üyeyle birlikte azil sürecine destek vereceğini söylemişti. Cheney, Trump'ı sert bir dille eleştirmiş, "Daha önce hiçbir ABD başkanı, anayasaya bu kadar ihanet etmemişti" demişti.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Şimdi Senato'da Trump'ın suçlu olup olmadığına yönelik bir yargılama gerçekleştirilecek ve oylama yapılacak. Trump'ın suçlu bulunması için Senato'da üçte iki çoğunluk gerekiyor, yani en az 17 Cumhuriyetçi senatörün bu yönde oy vermesi gerekli. Trump 20 Ocak'ta görevi devredeceği için bir hafta içerisinde Senato'daki sürecin tamamlanması pek olası gözükmüyor. Senato, görev teslimi sonrası da yargı sürecini Trump'ın 2024 yılında yeniden başkan adayı olmasını engellemek için kullanabilir.

BIDEN DA DEVREYE GİRDİ

20 Ocak'ta görevi devralacak olan seçilmiş başkan Joe Biden, "Umarım Senato, ulusumuz için acilen yapılması gereken şeyleri yaparken bir yandan da azille ilgili Anayasal sorumluluklarını yerine getirmenin bir yolunu bulur." açıklaması yaptı.

NE OLMUŞTU?

Demokratlar, Trump'ı geçen hafta yaptığı konuşmayla destekçilerini "ABD Kongresi'ne saldırmaya teşvik etmekle" suçluyor. ABD tarihine geçen baskında 5 kişi hayatını kaybetmişti. Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen sunulan tasarıda ayrıca "ağır ve vahim suç işlediği", "kötü davranışta bulunduğu" gerekçeleriyle Trump hakkında azil sürecinin başlatılması isteniyor. Trump ise Kongre'ye düzenlenen saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Söylediklerimin hiçbiri yanlış değildi, hiç şiddet istemedim" demişti.

TRUMP NEYLE SUÇLANIYOR?

Trump'ın azli konusunda kabul edilen tasarı, adli suçlamalar değil, siyasi suçlamalar içeriyor. Esas olarak "hükümete karşı isyana teşvik" suçlamasını içeren azil tasarısında ana başlıklar şöyle sıralanıyor:

  • Başkanlık seçimi sonuçlarında yolsuzluk yapıldığına dair yanlış iddialarda bulunmak ve seçim sonuçlarının tanınmaması çağrısı yapmak
  • Beyaz Saray yakınlarında toplanmış kalabalığa seslenerek onların yasa dışı eyleme geçmesini teşvik etmek
  • Trump'ın kışkırttığı kalabalığın bazı üyelerinin yasa dışı bir şekilde Kongre'yi basması, bir güvenlik görevlisinin ölümüne yol açacak şekilde şiddete ve yıkıcı eylemlere başvurması
  • Trump'ın, başkanlık seçimlerinin tescilini engellemeye yönelik önceki çabalarının devamı niteliğinde adımlar atması
  • ABD'nin ve hükümet kurumlarının güvenliğini büyük tehlikeye atması, demokratik sistemin bütünlüğünü tehdit etmesi, iktidarın barışçıl devrine müdahale etmesi

DAHA ÖNCE DE AZLİ İSTENMİŞTİ

Temsilciler Meclisi, Aralık 2019'da Trump'ın, Ukrayna'dan Joe Biden ve oğluyla ilgili soruşturma başlatmasını talep ederek kanunları çiğnediği gerekçesiyle azline karar vermişti. Ancak Senato'da o dönem çoğunluk Cumhuriyetçilerdeydi ve yapılan oylama sonucu Trump görevini sürdürebilmişti. ABD'de daha önce Temsilciler Meclisi hiçbir başkan hakkında iki kez görevden azledilmesi kararı almamıştı.

Trump, ikinci kez azline karar verilen ilk ABD Başkanı oldu
BBC
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