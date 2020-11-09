Donald Trump, günler sonra seçim dışında bir açıklama yaptı: Koronavirüs aşısı yakında geliyor

ABD'nin mevcut Başkanı Donald Trump'ın günler sonra ilk defa başkanlık seçimi dışına bir açıklamada bulundu. Koronavirüs aşısıyla ilgili büyük bir haberin geleceğini belirten Trump, Aşı yakında geliyor. Rapora göre yüzde 90 etkili. Çok büyük haber!" ifadelerini kullandı.

ABD'de 20 Ocak 2021 tarihinde koltuğu bırakmaya hazırlanan 45. Başkan Donald Trump, koronavirüs aşısıyla ilgili yeni gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

"AŞI YAKINDA GELİYOR, YÜZDE 90 ETKİLİ"

Seçim dışında günler sonra açıklama yapan Başkan Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı yakında geliyor. Rapora göre yüzde 90 etkili. Çok büyük haber!" ifadelerini kullandı.

BENZER AÇIKLAMA AŞI ÇALIŞMASI YAPAN ŞİRKETLERDEN DE GELDİ

Trump'ın açıklamasının ardından Pfizer ve BioNTech'ten de resmi bir açıklama geldi. Açıklamada, deneysel koronavirüs aşısı koronavirüsü yüzde 90'dan fazla bir oranda önlediği ifade edildi. Reuters'ta yer alan haberde, yapılan büyük çaplı araştırmadan elde edilen verilere göre geliştirilen deneysel koronavirüs aşısı dünyada bir milyondan fazla insanın ölümüne yol açan koronavirüsü yüzde 90'dan daha fazla bir oranda önlediği belirtildi.

Donald Trump, başkanlık seçimlerinde yarıştığı süreçte de Kasım ayında koronavirüs aşısının bulunacağını defalarca kez dile getirmişti.