Don Weezy şirket kurdu
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Don Weezy şirket kurdu

Don Weezy şirket kurdu
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Dünyaca ünlü Swat şirketinin kurucusu Don Weezy, Almanya, Amerika, İtalya ve Katar'dan sonra Türkiye'nin de ilk ve tek Global Music stüdyosunu ve plak şirketini Swat Records'u İstanbul'da kurdu.İşte detaylar...

2002 yılında Swat Entertaiment International şirketinin kurucusu olan Don Weezy (Sedat Satılmış) Chris Brown, 50 Cent, Gianluca Vacchi, Jennifer Lopez, Ayo & Teo, J Balvin, Sheck Wes, Tyga Akon, Rihanna, Wu-Tang Clan, Mohombi ve Nicola Fasano gibi birçok dünyaca ünlü sanatçıyla projeye imza attı.

Film, klip, lansman, 3D müzik video'su, fashion show, festival, konser ve benzeri etkinlerin yapılabileceği, 3 bin m2 kapalı alana sahip dünya standartlarının üzerinde İstanbul'da bir plato kuran Don Weezy, öncelikle dünya starlarına çeşitli çekimler yapmaya başladığını açıkladı.

Kaynak: Snob Magazin

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