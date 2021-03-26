Don olayı ekili tarım alanlarını vurdu
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Don olayı ekili tarım alanlarını vurdu

İhlas Haber Ajansı / İLKER UYAR - Haberler | Güncel

Don olayı ekili tarım alanlarını vurdu Manisa'nın Turgutlu ilçesinde üzüm bağlarını ve meyve ağaçlarını don vurdu Birçok ilçede etkili olan don olayı binlerce dekar alanda etkili oldu Manisa'nın Turgutlu ilçesinde gece yaşanan don olayından sonra Turgutlu bağlarında ve meyve üretiminde...

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Don olayı ekili tarım alanlarını vurdu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde üzüm bağlarını ve meyve ağaçlarını don vurdu

Birçok ilçede etkili olan don olayı binlerce dekar alanda etkili oldu

MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde gece yaşanan don olayından sonra Turgutlu bağlarında ve meyve üretiminde rekoltenin düşmesinden endişe ediliyor. Manisa Ziraat Odaları İl Koordinatörü ve Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol çiftçinin ürününde zarar olduğunu belirterek, bağlarda, erik ve kiraz ağaçlarının dondan etkilediğini dile getirdi.

Manisa'da gece yarısı eksi 3 derecelere kadar düşen hava sıcaklığının ardından birçok ilçede don olayı yaşandı. Özellikle yeni göz vermeye başlayan üzüm bağlarında ve çiçek açan meyve ağaçlarında etkili olan don olayının ne kadar bir alana zarar verdiği 2-3 gün içinde tamamlanacak olan çalışmaların ardından netlik kazanacak. Don olayının bu gece de etkili olması beklenirken Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol damlama sulama sistemlerinin çalıştırıldığı ekili alanlarda don olayının daha az zarar verdiğini söyledi.

"Net zararın tespiti bir kaç günü bulur"

Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, "Dün gece hava sıcaklıklarının düşmesi ile zirai don oluştu. Lokal ve genel olarak üzüm bağlarında sıkıntılar var ancak net zararın ortaya çıkması birkaç günü bulur. Alaşehir, Sarıgöl, Salihli, Ahmetli, Turgutlu, Saruhanlı, Gölmarmara, Akhisar ve Manisa merkezde don sıkıntısı yaşandı. Buradaki oda başkanlarımızla görüştük, net zarar birkaç gün sonra netlik kazanır. Salı günü TARSİM Bölge Müdürü ile bir toplantı yapacağız. Net zarar, yapılan incelemelerin ardından belli olacak. Damlama sistemlerinin açık olduğu bağlarda zarar daha az göze çarpıyor, bağında zarar olan çiftçilerimiz TARSİM ile irtibata geçsinler. Aynı zamanda erik ağaçlarında da ve yüksek kesimlerde ki kiraz ağaçlarında da don sıkıntısı yaşandı. Bu ağaçlarda zarar gördü ancak net rakamların ortaya çıkması için birkaç gün geçmesi gerekir, tablo o zaman netleşir" dedi.

Manisa'da birçok bölgeyi etkileyen don olayının bu gece saatlerinde de yaşanması bekleniyor. Abdullah Şenol çiftçileri uyarırken mutlaka TARSİM ile irtibata geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Don olayı ekili tarım alanlarını vurdu
Don olayı ekili tarım alanlarını vurdu
Don olayı ekili tarım alanlarını vurdu
Don olayı ekili tarım alanlarını vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İLKER UYAR

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