"Don Kişot'um Ben", Avrupa Yakası'nda Unıq Hall Ve Zorlu Psm'de, kaçırmayın!

21.10.2019 09:54

Başrollerini Ozan Güven ve Günay Karacaoğlu'nun paylaştığı, yönetmen koltuğunda Emrah Eren'in oturduğu ödüllü "Don Kişot'um Ben" oyunu, şarkılar, kılık değiştirmeler, düellolar ve yel değirmenleriyle bezeli kahkaha dolu macera...

Don Kişot Altın Çağ'ın, Sancho Panza Don Kişot'un izinde… "Aşka Feda" diyen iki saf vicdan sürüklüyor peşinden gelenleri… Şarkılar, maskeler, kılık değiştirmeler, düellolar ve yel değirmenleri… Hikâyeyi sorarsanız, bildiğimiz "Don Kişot" işte: Senor Quijano bir gün delirir, silahtarı Sancho Panza'yla maceradan maceraya koşar...

Cervantes'in ölümsüz eseri "Don Kişot", Mihail Bulgakov'un, dönemini yakalayan uyarlaması üzerinde yükselen metniyle bir defa daha yollara düşüyor: Ozan Güven'in çılgın asilzade Don Kişot'a, Günay Karacaoğlu'nun ise ondan daha çılgın silahtarı Sancho Panza'ya hayat verdiği "Don Kişot'um Ben", bildiğimiz "Don Kişot"u alışılmışın dışında bir yorumla sahneye taşıyor. Oyunda ayrıca; Nazlı Tosunoğlu, Ömür Arpacı, Serhan Ernak, Yüsra Geyik, Dilşad Bozyiğit, Diren Polatoğulları, Enis Aybar, Tuğba Eskicioğlu, Ali Kemal Aydın ve Rifat Durmuş rol alıyor.

Tiyatroseverlerin büyük ilgi gösterdiği "Don Kişot'um Ben", yoğun istek üzerine Baba Sahne'nin yanı sıra Avrupa yakasında da sahneleniyor. Oyun, 27 Ekim 2019 Pazar günü saat 17.00'de UNIQ Hall'de; 29 Ekim 2019 Salı akşamı 20.30'da ise Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşacak. "Don Kişot'um Ben"in biletleri, UNIQ Hall için uniqistanbul.com'dan; Zorlu PSM için zorlupsm.com'dan ve tüm salonlar için Biletix'ten ve gişelerden temin edilebilir.

Irmak Bahçeci'nin dilimize çevirdiği oyunun çok konuşulan müzikleri Can Şengün'ün, sahne tasarımı Barış Dinçel'in, kostüm tasarımı ise Sadık Kızılağaç'ın imzasını taşıyor. Baba Sahne prodüksiyonu "Don Kişot'um Ben", 3. Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri'nde Ozan Güven'e Yılın Erkek Oyuncusu, Günay Karacaoğlu'na ise Yılın Kadın Oyuncusu ödüllerini getirdi.

Kaynak: Bültenler