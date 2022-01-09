DON GİOVANNİ OPERASININ PRÖMİYERİ YAPILDI

MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Mozart'ın ' Don Giovanni' operasının prömiyerini sahneledi.

18'inci yüzyılda İspanya'nın Sevil kentinde yaşayan Don Giovanni'nın maceralarını konu alan Mozart eserinin prömiyeri, Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde yapıldı. Biletleri tükenen eserin rejisörlüğünü Kenan Korbek, Orkestra Şefliğini İbrahim Yazıcı, Koro Şefliğini Anıl Aydın'ın üstlenirken, anlatıcılığını ise Nihan Çetin Aydın yaptı. Dekor, kostüm tasarımını Özlem Topuz, ışık tasarımını Tarı Deniz, video projeksiyon tasarımını Umut Sinan Özdemir'in yaptığı eserde Cengiz Sayın, Ragıp Ufuk Kasar, Serkan Sevinç, Avşin Dilara Kaymak, Burcu Sayın,Mehmet Alp Özkazanç, Ayşegül Devrim Dinçer, Talat Tolga Erden, Levent Yetkin, Hasan Berk ve Andrei Yevtushenko'nun solist olarak görev aldı.

Eser, izleyemeyenler için 18 Ocak Salı günü saat 20.00'de Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde yeniden seyirci ile buluşturulacak.