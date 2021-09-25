Domuzlara çarpmamak isteyen 4 araç birbirine girdi; kaza kamerada - Haberler
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Domuzlara çarpmamak isteyen 4 araç birbirine girdi; kaza kamerada

Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Haberler | Güncel
Domuzlara çarpmamak isteyen 4 araç birbirine girdi; kaza kamerada

TUNCELİ'de, domuz sürüsüne çarpmamak için manevra yapan otomobilin sürücüsünün ani fren yapması sonucu 4 araç çarpıştı.

TUNCELİ'de, domuz sürüsüne çarpmamak için manevra yapan otomobilin sürücüsünün ani fren yapması sonucu 4 araç çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde merkeze bağlı Kanoğlu mevkisinde yaşandı. Atatürk Mahallesi istikametinden kent merkezine seyir halinde olan otomobiller domuz sürüsüne denk geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen domuzlara çarpmamak için en öndeki araç ani fren yaptı, bu sırada arkasından gelen otomobiller de birbirine çarptı. Zincirleme kazada 2 sürücü yaralandı. Sürücülerin bildirmesi sonucunda olay yerine, trafik ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, hayati tehlikesi bulunmayan 2 yaralı sürücü ise Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya karışan otomobil sürücülerinden Mesut Aydın, "Yolda gidiyorduk, önümüzdeki aracın önüne domuz çıktı ve frene bastı, biz de duramadık ona çarptık. Arkadaki araçlar da birbirine çarptı" dedi.

Öte yandan, domuzlara çarpmamak için 4 aracın zincirleme kazası güvenlik kamerasına yansıdı.


Domuzlara çarpmamak isteyen 4 araç birbirine girdi; kaza kamerada

Domuzlara çarpmamak isteyen 4 araç birbirine girdi; kaza kamerada

Domuzlara çarpmamak isteyen 4 araç birbirine girdi; kaza kamerada

Domuzlara çarpmamak isteyen 4 araç birbirine girdi; kaza kamerada

Domuzlara çarpmamak isteyen 4 araç birbirine girdi; kaza kamerada

Domuzlara çarpmamak isteyen 4 araç birbirine girdi; kaza kamerada

Domuzlara çarpmamak isteyen 4 araç birbirine girdi; kaza kamerada

Domuzlara çarpmamak isteyen 4 araç birbirine girdi; kaza kamerada

Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Son Dakika Haberleri
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