Domuz gribi nedir? Domuz gribi belirtileri neler? H1N1 gribi tedavisi

24.01.2020 15:28 | Son Güncelleme: 24.01.2020 15:28

H1N1 virüsünün neden olduğu domuz gribi hastalığının başlıca belirtileri ateş, boğaz ağrısı, öksürük, baş ağrısı gibi kendini gösterir. Diğer yandan normal grip salgınından farklı olarak tedavi edilmez. Domuz gribi ilaçları da bu hastalığın seyrini değiştiren önemli etkenlerdir. Domuz gribi hakkında ayrıntılı bilgilyi derledik.

DOMUZ GRİBİ NEDİR?

H1N1, A tipi influenza virüsü olarak bilinen domuz gribi, A tipi grip virüsünden kaynaklanan bir solunum yolları hastalığıdır. H1N1 temedel insanlarda rutin gribe neden olan virüstür. Ancak H1N1'in son olarak ortaya çıkan türü her zamankinden farklıdır. Bu virüste, genelde insanları, kuşları ve domuzları etkileyen aynı genetik malzeme bulunuyor. İlk olarak domuzlarda ortaya çıkan salgın, son dönemde insanları da etkilemeye başladı. Pandemik Influenza A adlı virüsten kaynaklı olarak gelişen bu hastalık, kuş gribi olarak bilinen grip ile insan gribinin bir karışımı olarak ortaya çıkmıştır.

DOMUZ GRİBİ BELİRTİLERİ

Söz konusu grip, yani H1N1 virüsünün belirtileri mevsimsel grip ile hemen hemen aynıdır. Kişiden kişiye değişse de genellikle belirtileri şu şekilde:

Ateş,

Boğaz ağrısı,

Öksürük,

Vücut ağrıları,

Baş ağrısı,

Ateşe bağlı olarak üşüme en genel domuz gribi belirtilerindendir.

Vücutta yorgunluk ve bitkinlik,

Nadir olmakla beraber kusma ve ishal bu belirtilere eşlik eder.

H1N1 (DOMUZ GRİBİ) HASTALIĞINDAN KORUNMA YOLLARI

Salgınların yaygın olduğu, mevsim geçişlerinde kalabalık ortamlardan kaçınmak,

İş yerlerinde, evlerde ve okullardaki kapı kollarını, lavabo başlıklarını sık sık dezenfektanlar ile temizlemek,

Hastalığa yakalanmış kişilerle yakın temastan kaçınmak,

Eğer hastalığa yakalanılmış ise hastalığın daha fazla yaygınlaşmasını önlemek için maske kullanmak ve gerekirse sosyal yaşamdan uzaklaşmak,

Evde kullanılan yatak örtüleri, yastık kılıfları, yorgan, çarşaf, havlu vb. kişisel eşyaların temizliğine dikkat etmek ve sıklıkla değiştirmek,

Elleri sık sık, özenle yıkamak,

H1N1 virüsü için önerilen domuz gribi aşısını kullanmak.

DOMUZ GRİBİ TEDAVİSİ

Hastalıktan korunmanın çeşitli yolları olsa da H1N1 virüsünün sürekli evrimleşmesi ve buna bağlı olarak sürekli genetiğinin değişmesinden ötürü domuz gribi tedavisinin kesin bir çözümü yoktur. Mevsimsel gripte kullanılan ilaçların birçoğu, domuz gribi tedavisi için de kullanılmaktadır. Doktor kontrolü ile birlikte verilecek ilaçlar kullanılmalı.

DOMUZ GRİBİ İLAÇLARI

İki grup anti viral ilaç bulunur, bunlar: 1. Adamantanler ( amantadin ve remantadine) ve 2. Influenza virusunun neuraminidase proteinini inhibe eden ajanlar (oseltamavir ve zanamivir). Domuz gribinde ilaç tedavisi önemli olsa da kesin çözüm değildir. Öte yandan erken teşhis bu hastalıkta özellikle çok önemlidir.