Domuz avında arkadaşını vurdu
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Domuz avında arkadaşını vurdu

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, eski muhtarı, domuz avında, arkadaşını öldürdü.

Domuz avında arkadaşını vurdu
03.06.2020 11:54 | Son Güncelleme: 03.06.2020 12:00

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, eski muhtarı, domuz avında, arkadaşını öldürdü.

Olay, gece yarısı Çamlıyayla ilçesindeki Kurtçukuru Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre mahallenin eski muhtarı Selami Çelik (71) ile arkadaşı Fikret Şahin (62), ekin tarlalarına giren domuzlar için ava çıktı. İddiaya göre, farklı noktalarda dolaşarak domuz arayan arkadaşlardan Selami Çelik, tüfeğini ses gelen yöne doğru ateşledi.

Ateş ettiği yere doğru giden ve domuz vurduğunu düşünen Selami Çelik arkadaşının yerde cansız yattığını gördü.

Olay yerine çağrılan 112 ekipleri Fikret Şahin'in öldüğünü belirlemesi üzerine olay yerine jandarma geldi.

Gece saatlerinde meydana gelen olay nedeniyle arkadaşını kaza ile vuran Süleyman Çelik jandarma tarafından göz altına alınırken kaza kurşunu ile hayatını kaybeden Fikret Çelik naaşı ise adli tıp kurumuna sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

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