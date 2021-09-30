Dominik'te öldürülen kameraman Alper'in adının verildiği park açıldı

MURATPAŞA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde Donimik Cumhuriyeti'nde bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden kameraman Alper Baycın'ın (24) adını verildiği parkın açılışı yapıldı. Törene Alper'in ailesi, Belediye Başkanı Ümit Uysal, Acun Ilıcalı, Masterchef Türkiye jürisi, meslektaşları ve sevenleri katıldı.

2018'de yarışma programı Survivor'ın çekimleri sırasında Dominik Cumhuriyeti'nde, çantasını gasbetmek etmek isteyen iki kişinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden kameraman Alper Baycın'ın adının verildiği park, törenle açıldı.

Muratpaşa Belediyesi Uysal da Alper Baycın'ın genç yaşta yüreğinin götürdüğü yere gitmenin, iş disiplininin, tutkulu bir şekilde mesleğine sarılmanın ve bu uğurda yaşamını yitirebilmenin sembolü olduğunu söyledi. Uysal "Alper, artık bizim sembolümüz. Gönüllerimizde, zihnimizde, gelecek kuşaklarımızın idol olarak alabileceği bir noktada hep yaşayacak. Alper, artık Muratpaşa'mızın yetiştirdiği bir simge olarak hep aramızda olacak. Ona sonsuz yaşamında mutluluklar dilemek istiyorum. Ruhu şad olsun" diye konuştu. Konuşmaların ardından parkın açılışı yapıldı.