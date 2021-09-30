Dominik'te öldürülen kameraman Alper'in adının verildiği park açıldı - Haberler
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Dominik'te öldürülen kameraman Alper'in adının verildiği park açıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Dominik'te öldürülen kameraman Alper'in adının verildiği park açıldı

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde Donimik Cumhuriyeti'nde bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden kameraman Alper Baycın'ın (24) adını verildiği parkın açılışı yapıldı.

MURATPAŞA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde Donimik Cumhuriyeti'nde bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden kameraman Alper Baycın'ın (24) adını verildiği parkın açılışı yapıldı. Törene Alper'in ailesi, Belediye Başkanı Ümit Uysal, Acun Ilıcalı, Masterchef Türkiye jürisi, meslektaşları ve sevenleri katıldı.

2018'de yarışma programı Survivor'ın çekimleri sırasında Dominik Cumhuriyeti'nde, çantasını gasbetmek etmek isteyen iki kişinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden kameraman Alper Baycın'ın adının verildiği park, törenle açıldı.

Güzeloba Mahallesi'ndeki parkın açılışına, Alper Baycın'ın Üçgen Mahallesi muhtarı olan annesi Aynur Baycın, baba Ahmet Baycın, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Acun Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Acun Ilıcalı, Masterchef Türkiye jürisi Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya katıldı. Alper Baycın'ın çalışma arkadaşları, sevenleri, muhtarlar ve siyasi partilerden temsilciler de aileyi yalnız bırakmadı.

'ALPER ÖRNEK BİR ÇOCUKTU'

Törende konuşan anne Baycın, mutluluk, özlem, gurur gibi birçok duyguyu bir arada yaşadığını belirterek "Alper'in isminin yaşatılmasını, onu kaybettiğimden beri çok istedim. Diyeceksiniz ki neden? Alper örnek bir çocuktu. Bizim çocuğumuz olduğu için değil. Çocukluğundan beri kimsenin kalbini kırmadı. Hepinize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

ACUN ILICALI: GÜZEL KARDEŞİM

Alper Baycın'ın kısa ömründe çok sayıda insanın sevgisini kazandığını belirten Acun Ilıcalı "Bugün, çok mutlu olmamız gereken bir gün ama kalbimizdeki hasar o kadar büyük ki o mutluluğu da tabii ki yaşayamıyoruz" dedi. 'Güzel kardeşim' diyerek sözlerine devam eden Ilıcalı, şöyle konuştu:

"Bazı insanların yokluğu asla doldurulamaz. Alper de o insanlardan biriydi. Annesini ve babasını, Ahmet ağabey ve Aynur hanımı tanıdıktan sonra Alper'in neden örnek bir insan olduğunu da görüyoruz. Hep beraber, burada olarak bunu başardık. Bu güzel kardeşimizin anne ve babası onunla bir kez daha gurur duymuştur. Bunu milletimizin farkı olarak görüyorum. Bu maneviyatımızın bence dünyada karşılığı yok. Sevgili belediye başkanımız burada, çok önemli. Şehrin en güzel yerinde böyle güzel bir park. Muratpaşa Belediyesi de gönülden teşekkürler. Hepimizin kalbimizin buluştuğu bir yer olacak burası."

'ALPER ARTIK BİR BİZİM SEMBOLÜMÜZ'

Muratpaşa Belediyesi Uysal da Alper Baycın'ın genç yaşta yüreğinin götürdüğü yere gitmenin, iş disiplininin, tutkulu bir şekilde mesleğine sarılmanın ve bu uğurda yaşamını yitirebilmenin sembolü olduğunu söyledi. Uysal "Alper, artık bizim sembolümüz. Gönüllerimizde, zihnimizde, gelecek kuşaklarımızın idol olarak alabileceği bir noktada hep yaşayacak. Alper, artık Muratpaşa'mızın yetiştirdiği bir simge olarak hep aramızda olacak. Ona sonsuz yaşamında mutluluklar dilemek istiyorum. Ruhu şad olsun" diye konuştu. Konuşmaların ardından parkın açılışı yapıldı.


Dominik'te öldürülen kameraman Alper'in adının verildiği park açıldı

Dominik'te öldürülen kameraman Alper'in adının verildiği park açıldı

Dominik'te öldürülen kameraman Alper'in adının verildiği park açıldı

Dominik'te öldürülen kameraman Alper'in adının verildiği park açıldı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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