Dominik'te Öldürülen Alper Baycın'ın Gelecek Hafta Nişanı Vardı
Dominik Cumhuriyet'inde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren Survivor ekibinden Alper Baycın, önümüzdeki hafta sevgilisi Yasemin Çelik ile nişanlanacaktı.
Dominik'te Survivor ekibinde çalışırken sokakta gaspçılar tarafından öldürülen Alper Baycın'ın (24) Antalya'daki baba evinde yas var. Alper Baycın hain saldırı sonucunda hayatını kaybetmeseydi gelecek hafta Yasemin Çevik ile nişanlanacaktı.
AİLESİ BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI
Olayı Survivor ekibinin haber vermesiyle öğrenen Baycın ailesi, büyük üzüntü yaşadı. Baycın'ın dayısı cenaze işlemleri için Dominik Cumhuriyeti'ne gitti. Babası Ahmet Baycın ve ailenin diğer üyeleri ise Muratpaşa ilçesindeki evinde taziyeleri kabul ediyor.
ACILI BABANIN İLK SÖZLERİ
Spot eşya satan Ahmet Baycın, oğlu Alper'in çok farklı bir çocuk olduğunu ve 8 aydır Dominik Cumhuriyeti'nde çalıştığını belirterek şu sözleri söyledi: "Oğlum çok gençti. Bizim işimizi yapmayı değil, kameraman olmayı seçti. Hedefleri vardı. Bunun için Dominik'e kadar gitti. Maalesef ölüm onu orada yakaladı. 2013 yılında Marmara Üniversitesi İİletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nü kazandı. Hayali yönetmen olmaktı."
CENAZE TÖRENİ ANTALYA'DA
Öte yandan Alper Baycın'ın cenazesinin Antalya'da yapılacağı ve en geç salı gününe kadar yetiştirilmeye çalışıldığı öğrenildi.
GELECEK HAFTA NİŞAN VARDI
Alper Baycın, Survivor bittikten sonra Yasemin Çelik ile nişanlanacaktı.
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O kadar şehidimiz var bunun yarısı kadar haber yapmadınızCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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Eren erdem vatan hainidir inşallah uzun yıllar içeriden çıkamazCevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
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Allah rahmet eylesin, acun aileye sahip çıksın.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Vay anam vay ne kameramanmış tamam iyi biridir belki ama günlerce konuşulacak ne yapmış çok merak ettim. Şehit olan onca vatan evladı onların fakir fukara ailelerinden bir tanesi bile bu zatın onda biri kadar haber olma şansına sahip olmadı olamazda.Cevap Yaz 16 4 Yayından Kaldır
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Çok acı bir durum daha hayatının baharında, muradına eremeden. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Ailesinede sabırlar versin.Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır