Domates Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Domates Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi

Domates alerjisi, domatesin içerisinde yer alan bazı maddelerden dolayı vücudun tepki vermesidir.

Domates alerjisi, domatesin içerisinde yer alan bazı maddelerden dolayı vücudun tepki vermesidir.

Domates Alerjisi Nedir?

Bu alerji türü domatesle herhangi bir temas edildiği ve tüketildiği zaman ortaya çıkan bir alerjidir. Vücut domatesi yabancı bir madde olarak algılar ve vücut bu duruma tepi gösterir. Bu alerji türü tıp 1 alerji türleri arasında yer alıyor. Her yaşta bireyde görülebilen bir alerji çeşididir. Domatese alerjisi olan kişiler genellikle Akdeniz bölgesinde yaşayan kişilerdir. Sebzeye karşı duyarlılığı olan kişilerde her zaman daha fazla görülür. Bu alerjinin neden olduğu herkesin çok merak ettiği konulardan biridir.

Domatesi Alerjisi Neden ve Nasıl Olur?

Domates alerjisinin oluşma nedeni bağışıklık sisteminin hassasiyet göstermesidir. Bağışıklık sistemi genellikle domates ve domates kullanılan ürünlere temas edildiğinde vücut histamin kimyasalları üretir ve bu alerji ortaya çıkar. Domatesin kabuğu ve içeriğinde bulunan proteinler insan vücudunu etkileyerek tepki gösterir ve bu durum alerjiyi oluşturur. Bu alerji çeşidi genellikle kişilerin domates ürünlerini tükettiğinde ortaya çıkıyor. Çimen polenleri de insanlarda domates alerjisinin oluşmasında etkili olabiliyor.

Domates Alerjisi Nasıl Anlaşılır? Domates Alerjisi Belirtileri

Domatese alerjisi olan kişilerin bu durumu öğrenmesi biraz zaman alabiliyor. Herhangi bir alerji belirtisi gösteriliyorsa, yapılması gereken ilk şey hastanelerde alerji testi yaptırılmasıdır. Alerji testi yapılmadan hangi gıdaya alerji olduğu öğrenilemiyor. Alerjilerin gösterdiği belirtiler, vücut üzerinde değişiklik gösterebiliyor. Bazı insanlarda hafif seyrederken, bazı kişilerde ise çok rahatsız edici olabilir. Bu nedenlerden dolayı mutlaka alerji testi yapılarak, durumun tespiti yapılıp önlem alınmalıdır. Domates alerjisin tespiti için genellikle şu iki yöntem kullanılıyor;

Deri Prick Testi

Kan Testi

Bu yöntemler uygulanarak domates alerjisi tespit edilebiliyor. İnsanların merak ettiği bir başka konu da, domates alerjisinin belirtileridir. Vücutta gösterdiği etkiler herkes tarafından merak ediliyor. Fakat genellikle tüm alerji çeşitlerinin belirtileri aynıdır veya birbirine yakındır. Belirtilerden yola çıkarak domates alerjisi olup olmadığı anlaşılmıyor. İnsan vücuduna etkileri şu şekildedir;

Deride döküntü

Kaşıntı

Şişlik

Kurdeşen

Egzama

Boğaz kaşıntısı ve karıncalanma

Hapşırma

Öksürme

Burun akıntısı

Karın ağrısı

Mide bulantısı

Kusma

Baş dönmeleri

Domates Alerjisine Ne İyi Gelir? Nasıl Geçer?

Domates alerjisi içerinde bulunan proteinler nedeniyle ortaya çıkar. Bağışıklık sistemi bu proteinleri algılayarak bir yabancı maddeymiş gibi direnç gösterir. Bu direnç gösterme sonucunda vücut bazı tepkiler verir ve alerji bu şekilde oluşur. Domates alerjisine gelebilecek en iyi şek tüketmemektir. Alerjilerin kalıcı çözümler bulunmuyor. Alerji durumlarını yaşamamak için vücudun kabul etmediği gıdaları tüketmemek gerekiyor. Domates alerjisi olan kişilerin domates ürün içeren hiç bir gıdayı tüketmemesi bu anlamda çok önemlidir. Domates alerjisi durumu yaşandığı zaman, krem ve histamin ilaçlarıyla vücut eski haline getirilir.

Domates Alerjisi Tedavisi Hakkında Bilgi

Her insanın farklı gıdalara alerjisi olabiliyor. Domates alerjisi de bu alerjiler arasında bulunarak insanların zor bir süreç yaşamasına neden oluyor. Domates alerjisinin tedavi aşamasına geçilmemesi için, kişilerin bu ürünleri tüketmemesi gerekiyor. Eğer tüketildiğinde oluşan vücut reaksiyonlarını ortadan kaldırmak için, genellikle krem ve ağızdan alınan ilaçlar kullanılıyor.

Kaynak: Hürriyet