Domaniç'te sazlık alanda yangın çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Domaniç'te sazlık alanda yangın çıktı

06.03.2021 16:25 | Son Güncelleme: 06.03.2021 16:29
Domaniç'te sazlık alanda yangın çıktı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde akşam saatlerinde Domurköy sazak mevkiinde çıkan yangın çıktı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde akşam saatlerinde Domurköy sazak mevkiinde çıkan yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Domurköy sazak mevkiinde 15 dönüm civarındaki sazlık alan rüzgarında etkisiyle kısa zaman da tüm araziye dağılarak korkuya neden oldu. Çok sayıda bahçe evinin bulunduğu arazide sadece bir kulübe yangında kullanılamaz hale gelirken henüz ekili olmayan arazide sadece sazlık alan yandı. Domaniç Belediyesi ve Orman işletme itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında İlçe Jandarma ekipleri de bir taraftan güvenliği sağlarken diğer taraftan bahçe evi sahiplerini yangından haberdar etti.

Sazak mevkiinde ki sazlık yangını iki saat içinde söndürüldü. - KÜTAHYA

Domaniç'te sazlık alanda yangın çıktı
Domaniç'te sazlık alanda yangın çıktı
Domaniç'te sazlık alanda yangın çıktı
Domaniç'te sazlık alanda yangın çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ümit Özdağ Nikol Paşinyan Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Esra Erol Aleyna Tilki Demet Özdemir
Spor Mustafa Er Ersun Yanal Ünal Karaman Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Domaniç'te sazlık alanda yangın çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 16:31:35. #1.16#
title