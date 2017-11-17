Domaniç'te 'Asit Tankerleri' Toplantısı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde yetkililer, ilçeden geçen asit tankerleriyle ilgili alınacak tedbirleri masaya yatırdı.



Toplantıya İlçede yeni göreve başlayan Kaymakam Tufan Bağır Gilan, Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, Emet Etibor İşletme Müdürü Metin Arslan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, daire amir ve memurları, taksicileri kooperatifi, minibüsçüler ve vatandaşlar katıldı.



Toplantıda, Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, "Defalarca sözler verdiniz hiç birine uyulmadı. Domaniç'e açtığınız zararı ödeyeceğinizi söylediniz ama benim küçücük belediyemin küçük kepçesinin döktüğünüz asitti temizlerken yanan tekerlerinin ücretini bile ödemediniz. O günlerde siz temizleyin biz hallederiz derken bu gün git mahkemeye istibatla diyorsunuz. Bor Madeni Devletin zararı açan sizsiniz, şimdi de benden devletimi mahkemeye vermemi istiyorsunuz. Yılardır defalarca biz sizi uyardık. Siz bize sözler vaatler verdiniz ama hiç birine uymadınız. Hurda yığını tankerlerin ADR ye uygun olduğunu söylediniz. Değillermiş ki uygun hale getireceğiz diyorsunuz. Boyayıp yeniden yollara sürdünüz. Biz canımızı sokakta bulmadık. 5 milyonun hesabını yapıyorsunuz da Domaniçlilerin sağlığı 5 milyondan daha mı az değerli" dedi.



Kütahya'nın Bursa hariç tüm illerle bağlantıları duble yollarla yapılırken Sadece Bursa Bağlantısı olan Domaniç yolu hala duble değildir. Günümüz standartlarına uygun değildir. Dar ve virajlıdır. Zaten yol sıkıntımız varken neden ısrarla bu yol tercih edilir" diye sordu. Her gün İnegöl'den Domaniç'e gelip giden Halil İbrahim Zengin,"Dağ yolunda 70 tane viraj var. Tankerleriniz yolları kapatarak geliyor kışın karda buzda kayarak saatlerce yolun kapanmasına vesile oluyor. Ayrıca dökülen asitlerle defalarca araçlarımızı boyatmak zorunda kalıyoruz. Bu kadar kar eden dev bir firmanın derdi birkaç milyonsa biz aramızda bu parayı toplayalım size yardımcı olalım" diye tepkisini dile getirdi.



İlçe yeni göreve başlayan Kaymakam Tufan Bağı Gilan da, "Konuya çok hakim değilim tarafları dinledim. Valimiz ile de konuyu görüşüp bu işe ortak bir çözüm bulalım" diyerek toplantıyı kapattı.(TY-EFE) - KÜTAHYA