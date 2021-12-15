Domaniç-İnegöl kara yolunda kar yağışı etkili oluyor - Haberler
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Domaniç-İnegöl kara yolunda kar yağışı etkili oluyor

Domaniç-İnegöl kara yolunda kar yağışı etkili oluyor
AA / Serdar Yiğit - Haberler | Güncel

Kütahya'nın Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçeleri arasındaki Domaniç Dağları'nda kar yağışı başladı.

İNEGÖL, BURSA (AA) - Kütahya'nın Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçeleri arasındaki Domaniç Dağları'nda kar yağışı başladı.

Domaniç-İnegöl kara yolunun 1500 metre rakımlı Kocayayla mevkisi yağış nedeniyle beyaza büründü.

Karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmasını aralıksız sürdürüyor.

Trafik ekipleri ise sürücülere kar ve sise karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Domaniç-İnegöl kara yolunda kar yağışı etkili oluyor

Domaniç-İnegöl kara yolunda kar yağışı etkili oluyor

Domaniç-İnegöl kara yolunda kar yağışı etkili oluyor

Domaniç-İnegöl kara yolunda kar yağışı etkili oluyor

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