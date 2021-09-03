Herkes seferber oldu! Dolmuş çarpan köpeği hayata döndürmek için dakikalarca uğraştılar

Zonguldak'ta işlek caddede bir dolmuş tarafından ezilen köpeği gören vatandaşlar, dakikalarca kalp masajı yaparak köpeği hayata döndürmeye çalıştı. Ancak köpek kurtarılamadı.

Zonguldak'ta cadde üzerinde yürüdüğü sırada dolmuşun çarpması nedeniyle yaralanan köpek için yoldan geçenler seferber oldu. Dakikalarca kalp masajı yapılan köpek, yeniden hayata döndürülemedi.

SÜRÜCÜYE TEPKİ GÖSTERDİLER

Gazipaşa Caddesi'nde dolmuşun çarptığı sahipli köpek olay yerinde hayatını kaybetti. Öğle saatlerinde Gazipaşa Caddesi'nde iddiaya göre, çarşı istikametine seyir halinde ilerleyen dolmuş bir köpeğe çarptı. Köpek olay yerinde hayatını kaybederken vatandaşlar sürücüye büyük tepki gösterdi. Vatandaşlar sürücünün aracı hızlı kullandığını ve köpeğe dikkat etmediğini söyleyerek polis ekiplerine şikayet etti.

HAYATA DÖNDÜRMEYE ÇALIŞTILAR

Diğer yandan, köpeğin gözlerinin açmamasının ardından vatandaşlar köpeği tekrar hayata döndürebilmek için dakikalarca kalp masajı yaptı. Ancak köpek yapılan kalp masajına tepki göstermedi. Ardından çevredeki vatandaşların yardımıyla köpek sahibine getirildi. Köpeğinin öldüğünü gören sahibi ise göz yaşlarına hakim olamadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emre Can Bayram