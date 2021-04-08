Dolmabahçe'de kontrolden çıkan minibüs önce ağaca sonra direğe çarptı: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dolmabahçe'de kontrolden çıkan minibüs önce ağaca sonra direğe çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / DAVUT HAS - Haberler | 3. Sayfa

Dolmabahçe'de kontrolden çıkan minibüs önce ağaca sonra direğe çarptı: 1 yaralı Minibüs içinde sıkışan kadın itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı Beşiktaş Dolmabahçe Caddesinde ilerleyen minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca ardından direğe çarptı.

FIFA, Beşiktaş'ın futbolcusuna 'Ahtapot' benzetmesi yaptı
FIFA, Beşiktaş'ın futbolcusuna 'Ahtapot' benzetmesi yaptı
Bu gol nasıl kaçar! Alanya'nın forveti inanılmazı başardı
Bu gol nasıl kaçar! Alanya'nın forveti inanılmazı başardı

Dolmabahçe'de kontrolden çıkan minibüs önce ağaca sonra direğe çarptı: 1 yaralı

Minibüs içinde sıkışan kadın itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı

İSTANBUL - Beşiktaş Dolmabahçe Caddesinde ilerleyen minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca ardından direğe çarptı. Minibüsün içinde bulunan yaşlı kadın ise itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.

Kaza saat 06.15'te Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ali Öztürk idaresindeki 50 LA 464 idaresindeki minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki direğe ve ağaca çarparak durabildi.

Çarpmanın etkisiyle minibüsün üstüne düşen ağaç ve direk nedeniyle araç içinde bulunan Emine Öztürk isimli kadın yaralandı. Kazanın olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kadını sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Ambulansa alınan kadın Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, minibüs üstüne düşen ağacı ve direği yoldan kaldırmak için çalışmalarına devam etti. Meydana gelen kaza nedeniyle Dolmabahçe Caddesinin her iki yönünde bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.

Dolmabahçe'de kontrolden çıkan minibüs önce ağaca sonra direğe çarptı: 1 yaralı
Dolmabahçe'de kontrolden çıkan minibüs önce ağaca sonra direğe çarptı: 1 yaralı
Dolmabahçe'de kontrolden çıkan minibüs önce ağaca sonra direğe çarptı: 1 yaralı
Dolmabahçe'de kontrolden çıkan minibüs önce ağaca sonra direğe çarptı: 1 yaralı
Dolmabahçe'de kontrolden çıkan minibüs önce ağaca sonra direğe çarptı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DAVUT HAS

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Cahit Özkan Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Türkan Şoray Berrak Tüzünataç İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Şenol Güneş Ümit Öztürk Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Tff Konya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Dolmabahçe'de kontrolden çıkan minibüs önce ağaca sonra direğe çarptı: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 07:19:59. #1.15#
title