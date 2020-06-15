Dolar ne kadar? Dolar haftaya nasıl başladı? Dolar güncel fiyatı nedir? Dolar yükselişini sürdürüyor mu? Dolar ne kadardan işlem görüyor?

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Dolar yükselişe devam ediyor. Tüm dünyanın ortak döviz ve para birimi olan doların güncel fiyatı ne kadar olduğu merak ediliyor. Dolar haftaya gününe nasıl başladı? Ne kadarlık bir yükseliş oldu? Merak edilen soruların yanıtı haberimizde.

DOLAR NE KADAR?

Cuma günü 6,80-6,85 bandında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 6,8123'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla 6,8335'ten işlem görüyor.

Analistler, bugün, Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve ABD'de New York Fed imalat endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 6,75-6,85 bandının öne çıktığını söyledi.

Dolar

DOLAR NEDİR?

Dünyada en yaygın kullanılan dövizdir.[7] 2004 yılında dünyada dolaşımda yaklaşık 950 milyar Amerikan doları olduğu tahmin edilmektedir. Bu miktarın 2/3'ü ABD dışındadır. Bazı ülkeler Amerikan dolarını kendi resmî para birimleri olarak kullanmakta, bir kısım ülkede fiili tedavüldeki (de facto currency) para birimi, Britanya denizaşırı ülkelerinde ise tek para birimi olarak kullanılır.