Dolar haftaya nasıl başladı? Dolar ne kadar? Dolar güncel fiyatı nedir? Dolar yükselişini sürdürüyor mu? Dolar ne kadardan işlem görüyor?
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Dolar haftaya nasıl başladı? Dolar ne kadar? Dolar güncel fiyatı nedir? Dolar yükselişini sürdürüyor mu? Dolar ne kadardan işlem görüyor?

Dolar nasıl başladı? Güncel döviz fiyatları nedir? Hafta başı günü döviz fiyatları hakkında merak edilenler haberimizde. Dolar fiyatı bugün ne kadar? 22 Haziran Pazartesi günü güncel döviz fiyatları!

Dolar haftaya nasıl başladı? Dolar ne kadar? Dolar güncel fiyatı nedir? Dolar yükselişini sürdürüyor mu? Dolar ne kadardan işlem görüyor?
22.06.2020 12:19 | Son Güncelleme: 22.06.2020 12:23

Dolar yükselişe devam ediyor. Tüm dünyanın ortak döviz ve para birimi olan doların güncel fiyatı ne kadar olduğu merak ediliyor. Dolar haftaya gününe nasıl başladı? Ne kadarlık bir yükseliş oldu? Merak edilen soruların yanıtı haberimizde. 22 Haziran Pazartesi günü güncel döviz fiyatları!

DOLAR NE KADAR?

Cuma günü 6,8305-6,8603 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 azalışla 6,8529'dan tamamladı. Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 altında 6,8445'ten işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde, tüketici güven endeksinin haziranda 62,6 seviyesine yükseldiğini belirterek, yurt dışında ABD'de 2. el konut satışları ve Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının da gündemin odağında olmayı sürdürdüğünü ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,80-6,87 bandının öne çıktığını kaydetti.

Dolar haftaya nasıl başladı? Dolar ne kadar? Dolar güncel fiyatı nedir? Dolar yükselişini sürdürüyor mu? Dolar ne kadardan işlem görüyor?
DOLAR NE KADAR?

DOLAR NEDİR?

Dünyada en yaygın kullanılan dövizdir. 2004 yılında dünyada dolaşımda yaklaşık 950 milyar Amerikan doları olduğu tahmin edilmektedir. Bu miktarın 2/3'ü ABD dışındadır. Bazı ülkeler Amerikan dolarını kendi resmî para birimleri olarak kullanmakta, bir kısım ülkede fiili tedavüldeki (de facto currency) para birimi, Britanya denizaşırı ülkelerinde ise tek para birimi olarak kullanılır.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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