Dolapdere'de polis denetimi: Maske takmayan çok sayıda kişiye ceza kesildi
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Dolapdere'de polis denetimi: Maske takmayan çok sayıda kişiye ceza kesildi

Dolapdere'de polis denetimi: Maske takmayan çok sayıda kişiye ceza kesildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Beyoğlu'nda polis ekipleri geniş kapsamlı korona virüs denetimi gerçekleştirdi.

Beyoğlu'nda polis ekipleri geniş kapsamlı korona virüs denetimi gerçekleştirdi. Maske takmayan çok sayıda kişiye ceza kesilirken, aranması olan bir kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve yunus polisleri geniş kapsamlı korona virüs denetimi gerçekleştirdi. Dolapdere'de vatandaşların maske ve sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığı kontrol eden ekipler, otomobilleri de didik didik arandı. Ekipler ayrıca, mahallede bulunan işletmelere de girerek bu mekanları da tek tek denetledi. Denetimlerde, maske takmadığı görülen kişilere Hıfzıssıhha Kanununa muhalefetten ceza kesildi. GBT (Genel Bilgi Tarama) sorgusu yapılan bir kişinin aranması olduğu ortaya çıktı. Bu kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

İlçedeki denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL

Dolapdere'de polis denetimi: Maske takmayan çok sayıda kişiye ceza kesildi
Dolapdere'de polis denetimi: Maske takmayan çok sayıda kişiye ceza kesildi
Dolapdere'de polis denetimi: Maske takmayan çok sayıda kişiye ceza kesildi
Dolapdere'de polis denetimi: Maske takmayan çok sayıda kişiye ceza kesildi
Dolapdere'de polis denetimi: Maske takmayan çok sayıda kişiye ceza kesildi
Dolapdere'de polis denetimi: Maske takmayan çok sayıda kişiye ceza kesildi
Dolapdere'de polis denetimi: Maske takmayan çok sayıda kişiye ceza kesildi
Dolapdere'de polis denetimi: Maske takmayan çok sayıda kişiye ceza kesildi
Dolapdere'de polis denetimi: Maske takmayan çok sayıda kişiye ceza kesildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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