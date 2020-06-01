Dolandırıcılıkla suçlanan Kylie Jenner, menajerliğini yapan annesini işten kovdu
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Dolandırıcılıkla suçlanan Kylie Jenner, menajerliğini yapan annesini işten kovdu

İki yıl üst üste Forbes tarafından dünyanın en genç zengini seçilen Kylie Jenner'ın evrakta sahtecilik yaptığı gerekçesiyle unvanı elinden alındı. Kylie ise bu gelişmenin ardından menajerliğini yapan annesi Kris Jenner'ı işten kovdu.

Dolandırıcılıkla suçlanan Kylie Jenner, menajerliğini yapan annesini işten kovdu
01.06.2020 15:14 | Son Güncelleme: 01.06.2020 15:28

Forbes, iki yıl üst üste 'En Genç Milyarder' seçtiği dünyaca ünlü yıldız Kylie Jenner'ın elinden unvanını aldı. Konu hakkında yapılan açıklamada Jenner'ın gelir beyanlarında oynama yaptığı iddia ederek adını taşıyan kozmetik şirketinin aslında gösterildiği kadar gelir elde etmediği söylendi. Jenner ise yaşadıklarının ardından ilk hamleyi en yakın ismi olan annesine yaptı.

"PARAM OLDUĞUNU TESPİT ETMEKTEN DAHA ÖNEMLİ 100 ŞEY SIRALAYABİLİRİM"

900 milyon dolarlık servetinin daha kurmaca olduğu ileri sürülen Kylie Jenner, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Saygın olduğunu düşündüğüm sitede bir dizi yanlış ifade ve kanıtlanmamış varsayımlar yer alıyor" dedi. İşini gayet iyi yaptığını söyleyen Jenner, sözlerine şöyle devam etti: "Size şu anda ne kadar param olduğunu tespit etmekten daha önemli olan 100 farklı şey sıralayabilirim."

Dolandırıcılıkla suçlanan Kylie Jenner, menajerliğini yapan annesini işten kovdu

MENAJERLİĞİNİ YAPAN ANNESİNİ KOVDU İDDİASI

The Sun'a konuşan aileye yakın bir kaynak ise Kylie Jenner hakkında ilginç bir bilgi verdi ve 'Sahte milyarder' skandalından sonra, menajerliğini yapan annesi Kris Jenner'ın görevine son verdiğini söyledi. Tüm bu olanlardan annesini sorumlu tutan Jenner, Kris'in telefonlarına da çıkmıyormuş. Genç yıldıza yakın kaynak sözlerine şu şekilde devam etti: "Kylie ve Kris s¸u an c¸ıldırmıs¸ durumda ve markalarının isminin zedelenecegˆinden korkuyorlar daha da ko¨tu¨su¨ belki de devlet ile de bas¸ları belaya girebilir. Kylie'nin tu¨m anlas¸malarından yüzde 10 pay alan Kris, panik halinde. Kovulmaktan korkuyor. Kylie, annesinin aramalarına cevap vermiyor ve artık kime gu¨venecegˆini bilmiyor."

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